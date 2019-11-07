Помер легендарний модельєр Патрік-Луї Віттон

Французький модельєр Патрік-Луї Віттон помер на 69-му році життя.
Про це модний будинок Louis Vuitton повідомив на своїй сторінці в Instagram. Причина смерті не називається.
"З глибоким сумом ми розповідаємо про смерть Патріка-Луї Віттона. Всі наші думки з його сім'єю, зокрема з його синами П'єром-Луї і Бенуа-Луї, які працюють з нами, а також його онуками. Патрік-Луї продовжив сімейну традицію, приєднавшись до майстерні в 1973 році", – йдеться в повідомленні.
Louis Vuitton – французький дім моди, який був заснований у 1854 році і виробляє валізи і сумки, одяг, парфуми й аксесуари класу люкс.
It is with profound sadness that we share the news of the passing of Patrick -Louis Vuitton. All our thoughts go to his family, in particular his sons Pierre-Louis and Benoît-Louis who work beside us, as well as his grand-children. Patrick-Louis followed the family tradition by joining the workshop in 1973 as carpenter craftsman. His expertise and passion of trunk-making constantly renewed the legacy of the Art of Travel . "Savoir-faire can only exist if it is transmitted ..." was one of his favorite expressions.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції помер легендарний модельєр Карл Лагерфельд, який був креативним директором модного будинку Chanel.
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