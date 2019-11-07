Помер легендарний модельєр Патрік-Луї Віттон

Французький модельєр Патрік-Луї Віттон помер на 69-му році життя.

Про це модний будинок Louis Vuitton повідомив на своїй сторінці в Instagram. Причина смерті не називається.

"З глибоким сумом ми розповідаємо про смерть Патріка-Луї Віттона. Всі наші думки з його сім'єю, зокрема з його синами П'єром-Луї і Бенуа-Луї, які працюють з нами, а також його онуками. Патрік-Луї продовжив сімейну традицію, приєднавшись до майстерні в 1973 році", – йдеться в повідомленні.

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Louis Vuitton – французький дім моди, який був заснований у 1854 році і виробляє валізи і сумки, одяг, парфуми й аксесуари класу люкс.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Франції помер легендарний модельєр Карл Лагерфельд, який був креативним директором модного будинку Chanel.

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