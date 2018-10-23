''Подвійні стандарти'': на Vogue обрушився шквал критики через зовнішність моделі

На модний журнал Vogue обрушився шквал критики за культурну експропріацію через штучну африканську зовнішність білошкірої моделі Кендалл Дженнер у листопадовому номері.

Знімок Джненнер оприлюднено в Instagram модного журналу.

"Чому ви найняли білу знаменитість замість того, щоб запросити кольорову дівчину, у якої волосся в'ється від природи?".

"Це відображає ваші подвійні стандарти. Чорношкірих людей принижували якраз за таке волосся та інші атрибути їхньої культури. Але варто тільки білій людині приміряти їх на себе, вони тут же стають трендом".

"Сумний вибір моделі на таку роль. Мені здавалося, ви вище цього, Vogue", - пишуть обурені прихильники.

Водночас представники Vogue заявили, що зачіска Дженнер навіяна модою 60-х років минулого століття і не має жодного стосунку до африканської культури.

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