''Подвійні стандарти'': на Vogue обрушився шквал критики через зовнішність моделі

На модний журнал Vogue обрушився шквал критики за культурну експропріацію через штучну африканську зовнішність білошкірої моделі Кендалл Дженнер у листопадовому номері.
Знімок Джненнер оприлюднено в Instagram модного журналу.
"Чому ви найняли білу знаменитість замість того, щоб запросити кольорову дівчину, у якої волосся в'ється від природи?".
"Це відображає ваші подвійні стандарти. Чорношкірих людей принижували якраз за таке волосся та інші атрибути їхньої культури. Але варто тільки білій людині приміряти їх на себе, вони тут же стають трендом".
"Сумний вибір моделі на таку роль. Мені здавалося, ви вище цього, Vogue", - пишуть обурені прихильники.
Fifteen years and 150 finalists later, the @ CFDA / Vogue Fashion Fund prize has created global stars, local heroes, a must-watch New York Fashion Week, and, most important, a true sense of community among designers of all ages and backgrounds- all with differing aesthetic and commercial aspirations-who communicate, collaborate, and essentially care for one another through the fun and not -so-fun times. Laura Vassar Brock-one of the founders of 2016 #CVFF winner Brock Collection-says, "We spoke to a few friends who had gone through it , and they all said the same thing: that the Fashion Fund is a life-changing experience. And indeed it was! "Tap the link in our bio to learn more . Photographed by @mikaeljansson, styled by @tonnegood, Vogue, November 2018
Водночас представники Vogue заявили, що зачіска Дженнер навіяна модою 60-х років минулого століття і не має жодного стосунку до африканської культури.
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