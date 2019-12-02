Сукні на Новий рік-2020: топ-5 трендових варіантів

До Нового року залишився всього місяць, а це означає, що часу вибрати святкове вбрання залишається не так багато.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL підготували варіанти модних суконь, щоб у новорічну ніч ви почувалися королевою.

Оксамитові сукні

Оксамитова сукня стала справжнім трендом прийдешньої зими. Тому Новий рік 2020 варто зустрічати саме в ній. Зазначимо, що, вибравши такий варіант, ви матимете воїстину стильний і розкішний вигляд. Колір можете вибирати будь-який: трендовий гірчичний, фіолетовий, або більш спокійні відтінки — смарагдовий, темно-синій, чорний.

Фото: womenshealth.su

Фото: womenshealth.su

Фото: zhenskie-melochi.ru

Блискітки

Також жодна новорічна ніч не проходить без блискіток. Тому стилісти пропонують вибирати у 2020 році такі сукні сріблястого кольору, в яскраво-рожевих відтінках або вбиратися в провокаційний червоний колір.

Фото: beauty.ua

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Металік

Наступний рік мине під заступництвом Білого Металевого Щура, а це значить, що образ в іскристих металевих відтінках буде доречний як ніколи. Особливу увагу варто звернути на сукні довжини максі з відкритими плечима або зухвалі міні з об'ємними плечима.

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: fashion-woman.com

Напівпрозорі сукні

Спокусливим варіантом новорічної сукні буде з напівпрозорої блискучої сітки. Так, вибрати її ви можете будь-якого кольору, одягнувши під низ лаконічне боді.

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: cosmo.com.ua

Сукня-жакет

Сукня-жакет — універсальний елемент гардеробу, який з легкістю може скласти конкуренцію вечірнім вбранням із шовку та коктейльним блискучим образам. У новорічну ніч дизайнери пропонують зосередитися на виборі такої моделі з блискітками або просто зупинитися на класичному варіанті.

Фото: vogue.ua

Фото: vogue.ua

Фото: relook.ru

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найкращих трендових речей на зиму 2019-2020.

Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!