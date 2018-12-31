Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

У новорічну ніч кожна дівчина бажає бути чарівною. Особливо важливо приділити увагу вечірньому вбранню — вибрати ідеальне плаття.
OBOZREVATEL з'ясував, яку сукню варто одягнути на Новий рік-2019.
Символ прийдешнього року — Жовта Земляна Свиня, вона обожнює блиск і розкіш. Тому при виборі вбрання не обійтися без стразів, кристалів, блискіток, паєток, люрексу і блискучого напилення. Також якщо ви бажаєте сяяти в новорічну ніч — сміливо обирайте плаття зі сріблястої і золотистої фактури.
Фото: sonnik-novyj
Фото: Клео.Ру
Фото: Клео.Ру
Фото: TextileTrend
Фото: Differed.ru
Власницям підтягнутої фігури і струнких ніг підійде новорічне плаття короткого фасону. Воно може бути приталеним, вільним або пишним. Також чудово буде виглядати плаття розшите паєтками під золото або срібло, що додасть йому блиску.
Фото: moda2019.org
Фото: modnaya-krasivaya.ru
Якщо хочете бути в тренді 2019 року — обирайте плаття з пишною спідницею або бахромою.
Фото: Клео.Ру
Фото: GlamAdvice
Фото: Клео.Ру
Фото: Клео.Ру
У новорічну ніч особливо вишукано виглядатимуть моделі з голою спиною. Це може бути як невеликий виріз у вигляді трикутника, так і глибоке декольте, яке повністю оголює спину.
Фото: zkurzeneva.com
Фото: bygaga.com
Фото: Stylish-lady.ru
Якщо вам подобаються закриті і довгі сукні, то додайте до них родзинку у вигляді оголеної лінії плечей.
Фото: moda2019.org
Фото: yandex.ua
Фото: amazingreveal.com
Також в тренді зараз асиметрія. Тому обравши плаття з таким кроєм ви усіх вразите. Асиметричним може бути як низ, так і верх. Але, зрозуміло, що повинно бути щось одне.
Фото: zolotoy.ru
Фото: newwoman.ru
Якщо вам подобаються більш жіночні образи, то обирайте плаття-бьюсте. Воно відмінно підкреслить груди, плечі і ключиці. Також спідниця може бути як пишною, так і вузькою.
Фото: moda2019.org
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