Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

У новорічну ніч кожна дівчина бажає бути чарівною. Особливо важливо приділити увагу вечірньому вбранню — вибрати ідеальне плаття.

OBOZREVATEL з'ясував, яку сукню варто одягнути на Новий рік-2019.

Символ прийдешнього року — Жовта Земляна Свиня, вона обожнює блиск і розкіш. Тому при виборі вбрання не обійтися без стразів, кристалів, блискіток, паєток, люрексу і блискучого напилення. Також якщо ви бажаєте сяяти в новорічну ніч — сміливо обирайте плаття зі сріблястої і золотистої фактури.

Фото: sonnik-novyj

Фото: Клео.Ру

Фото: Клео.Ру

Фото: TextileTrend

Фото: Differed.ru

Власницям підтягнутої фігури і струнких ніг підійде новорічне плаття короткого фасону. Воно може бути приталеним, вільним або пишним. Також чудово буде виглядати плаття розшите паєтками під золото або срібло, що додасть йому блиску.

Новини Названі головні тренди модного одягу на 2019 рік

Фото: moda2019.org

Фото: modnaya-krasivaya.ru

Якщо хочете бути в тренді 2019 року — обирайте плаття з пишною спідницею або бахромою.

Фото: Клео.Ру

Фото: GlamAdvice

Фото: Клео.Ру

Фото: Клео.Ру

У новорічну ніч особливо вишукано виглядатимуть моделі з голою спиною. Це може бути як невеликий виріз у вигляді трикутника, так і глибоке декольте, яке повністю оголює спину.

Фото: zkurzeneva.com

Фото: bygaga.com

Фото: Stylish-lady.ru

Якщо вам подобаються закриті і довгі сукні, то додайте до них родзинку у вигляді оголеної лінії плечей.

Фото: moda2019.org

Фото: yandex.ua

Фото: amazingreveal.com

Також в тренді зараз асиметрія. Тому обравши плаття з таким кроєм ви усіх вразите. Асиметричним може бути як низ, так і верх. Але, зрозуміло, що повинно бути щось одне.

Фото: zolotoy.ru

Фото: newwoman.ru

Якщо вам подобаються більш жіночні образи, то обирайте плаття-бьюсте. Воно відмінно підкреслить груди, плечі і ключиці. Також спідниця може бути як пишною, так і вузькою.

Фото: moda2019.org

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