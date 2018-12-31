МоваЯзык
Реєстрація
ШоуКияни

/Мода

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

4.7тЧитати матеріал російською

У новорічну ніч кожна дівчина бажає бути чарівною. Особливо важливо приділити увагу вечірньому вбранню — вибрати ідеальне плаття.

OBOZREVATEL з'ясував, яку сукню варто одягнути на Новий рік-2019.

Символ прийдешнього року — Жовта Земляна Свиня, вона обожнює блиск і розкіш. Тому при виборі вбрання не обійтися без стразів, кристалів, блискіток, паєток, люрексу і блискучого напилення. Також якщо ви бажаєте сяяти в новорічну ніч — сміливо обирайте плаття зі сріблястої і золотистої фактури.

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: sonnik-novyj

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: Клео.Ру

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: Клео.Ру

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: TextileTrend

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: Differed.ru

Власницям підтягнутої фігури і струнких ніг підійде новорічне плаття короткого фасону. Воно може бути приталеним, вільним або пишним. Також чудово буде виглядати плаття розшите паєтками під золото або срібло, що додасть йому блиску.

Новини
Названі головні тренди модного одягу на 2019 рік
Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: moda2019.org

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: modnaya-krasivaya.ru

Якщо хочете бути в тренді 2019 року — обирайте плаття з пишною спідницею або бахромою.

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: Клео.Ру

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: GlamAdvice

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: Клео.Ру

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: Клео.Ру

У новорічну ніч особливо вишукано виглядатимуть моделі з голою спиною. Це може бути як невеликий виріз у вигляді трикутника, так і глибоке декольте, яке повністю оголює спину.

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: zkurzeneva.com

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: bygaga.com

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: Stylish-lady.ru

Якщо вам подобаються закриті і довгі сукні, то додайте до них родзинку у вигляді оголеної лінії плечей.

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: moda2019.org

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: yandex.ua

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: amazingreveal.com

Також в тренді зараз асиметрія. Тому обравши плаття з таким кроєм ви усіх вразите. Асиметричним може бути як низ, так і верх. Але, зрозуміло, що повинно бути щось одне.

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: zolotoy.ru

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: newwoman.ru

Якщо вам подобаються більш жіночні образи, то обирайте плаття-бьюсте. Воно відмінно підкреслить груди, плечі і ключиці. Також спідниця може бути як пишною, так і вузькою.

Плаття на Новий рік-2019: у чому зустрічати свято

Фото: moda2019.org

Також OBOZREVATEL пропонує вам переглянути топ-10 прикладів нейл-арту для новорічної ночі.

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги