Після провалу з сукнею: образ Зеленської у Японії викликав захват у мережі

Образ першої леді України Олени Зеленської під час візиту до Японії і зустрічі з імператором Японії Нарухіто викликав захват у мережі.

Фото незвичайного костюма з'явилося на сторінці Зеленської в Instagram. На прийомі у імператора дружина президента з'явилася у сукні, стилізованій під фрак світло-блакитного кольору.

Новини Олена Зеленська вразила красою та вбранням у Японії

У новому образі Зеленська, яку раніше засудили за яскраве жовте вбрання, припала до душі користувачам мережі. Також українці звернули увагу на елегантну зачіску першої леді України.

Зеленський на прийомі у Японії Скріншот

Зеленський на прийомі у Японії Скріншот

Зеленський на прийомі у Японії Скріншот

Зеленський на прийомі у Японії Скріншот

Зеленський на прийомі у Японії Скріншот

Зеленський на прийомі у Японії Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше користувачі мережі заявили, що до імператора нібито ніхто не має права приходити в жовтому вбранні, як зробила Зеленська.

Володимир Зеленський теж вибрав несподіваний образ на зустріч до імператора. На заході президенту довелося дотримуватися дрескоду white tie, який передбачає фрак і брюки з шовковими або атласними лампасами, накрохмалену білу сорочку і такого ж кольору жилет, обов'язково застебнутий на всі три ґудзики, біла краватка-метелик і біла нагрудна хустка, лаковані чорні туфлі і чорні шкарпетки.

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