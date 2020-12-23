Пішли в плюси: 5 брендів білизни, які відмовилися від "ідеальних" моделей

Savage x Fenty Ріанни, Skims Кім Кардаш'ян та інші бренди влаштували покази білизни з моделями різної статі, ваги й віку.

В останні роки маркам білизни дедалі частіше доводиться виходити за межі й запрошувати на подіум і фотозйомки не моделей, а звичайних жінок і чоловіків. Якщо 10 років тому і були популярні грандіозні шоу Victoria's Secret з однаково молодими і дуже худими дівчатами, то зараз у моді унікальність кожної людини. OBOZREVATEL пропонує подивитися на відомі бренди білизни, які визнали, що труси і бюстгальтери носять не тільки моделі з параметрами 90-60-90.

Savage x Fenty

Моделі у білизні Savage x Fenty harpersbazaar.kz

Бренд співачки Ріанни розвивається зі швидкістю світла. Цієї осені артистка влаштувала максимально інклюзивний показ, запросивши як моделей не тільки всесвітньо відомих супермоделей Беллу Хадід, Ірину Шейк і Кару Делевінь, але й трансгендерну актрису Індію Мур, дрег-артисток Ши Коулі і Джіджі Гуд із шоу Ру Пола, репера Родді Річа й інших людей різної комплектації. Марка білизни Savage x Fenty показала, як має виглядати рівність рас і гендеру в fashion-індустрії. Відзначимо, що після цього показу відсоток продажів Savage x Fenty піднявся більше, ніж на 100.

Skims

Моделі у білизні Skims Instagram бренду Skims

Перша колекція білизни світської діви Кім Кардаш'ян під назвою Skims була розкуплена буквально за 2 хвилини після старту продажів. Безшовні трусики, топи й боді нюдових відтінків принесли зірці дохід відразу в 2 мільйони доларів. Успіх бренду в тому, що він орієнтується на звичайних жінок із абсолютно різними фігурами, зростом, кольором шкіри й розміром грудей.

Одна з останніх колекцій Skims Instagram бренду Skims

Baes

Моделі у білизні Baes Instagram бренду Baes

Російський бренд білизни Baes значно випередив інші бренди в прогресивності поглядів на жіночу красу. Родзинка полягає в зручності, пастельних тонах і повній відсутності мережив. А рекламують білизну найрізноманітніші дівчата: високі і низькі, пишні й худі, з тату і ластовинням.

Thinx

Моделі різної національності в білизні Thinx Instagram бренду Thinx

Ця марка кардинально змінила поняття про жіноче тіло в модній індустрії. Відповідно до політики компанії, з самого початку ретуш на фото моделей була заборонена, а для демонстрації вибирають дівчат різної статури.

Модель XXL-size позує для реклами білизни Thinx Instagram бренду Thinx

Pansy

Моделі у білизні Pansy. Instagram бренду Pansy

Бренд Pansy унікальний тим, що повністю виготовляється з бавовни, вирощеної в Техасі. Всі моделі шиють поруч із будинком, де живуть власниці компанії. Цікаво, що покази цієї білизни проводяться на тлі мальовничих пейзажів або в простих домашніх інтер'єрах, а демонструють його моделі з фігурами, далекими від ідеальних параметрів.

Бодіпозитив – головна фішка бренду Instagram бренду Pansy

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