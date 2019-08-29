Перше засідання нової Ради: як виглядали зірки-нардепи

У четвер, 29 серпня, почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранців принесли урочисту присягу й отримали мандати.
OBOZREVATEL вирішив розповісти, хто із зірок-нардепів прийшов у Раду, і як вони виглядали.
Так, на перше засідання нової Ради прийшов колишній актор студії "Квартал 95", а нині депутат Юрій Корявченков на прізвисько Юзік. Він одягнувся у коричневі штани й чорну футболку. Свій образ Юрій доповнив піджаком, у якому був нещодавно на концерті в Одесі.
Юрій Корявченков
Фото: kiev.informator.ua
Юрій Корявченков
Фото: "Країна"
Юрій Корявченков на концерті "Кварталу" в Одесі
Скріншот з відео
Також до Ради прибув відомий ресторатор, а нині народний депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко. Зазначимо, що для засідання він обрав чорний класичний костюм і білу сорочку. Свій образ Микола доповнив зеленою краваткою і значком прапора України, який він начепив на піджак.
Микола Тищенко
Скріншот з відео
Микола Тищенко
Скріншот з відео
Крім того, в залі був присутній лідер партії "Голос", фронтмен "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук. Він прибув на засідання Ради в класичному чорному костюмі і білій сорочці.
Святослав Вакарчук на засіданні Верховної Ради
Фото: censor.net.ua
Святослав Вакарчук ("Голос") спілкується із колегами з "ЄС" Іриною Геращенко та Іриною Фріз
Фото: censor.net.ua
Чемпіон світу з боротьби, депутат партії "Слуга народу" Жан Беленюк, який також прибув у Раду, до класичного чорного костюма й білої сорочки підібрав синю краватку.
Жан Беленюк
Фото: censor.net.ua
Жан Беленюк і Микола Тищенко
Фото: censor.net.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко з'явилася на першому засіданні Верховної Ради IX скликання із новою зачіскою.
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