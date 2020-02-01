Перешиті труси, гетри, яскраві пакети: як гналися за модою в часи пізнього СРСР

За часів пізнього дефіциту в СРСР вибір одягу у крамницях залишав бажати кращого: радянські фабрики шили речі одноманітних посередніх фасонів. Але це не зупиняло бажання народу виглядати модно.

Люди Радянського Союзу пускалися на різні хитрощі, щоб справити враження своїм вбранням: зверталися до кравців, до спекулянтів і фарцовщиків, намагалися самостійно шити одяг, щоб хоч трохи виділитися з маси... Про головні атрибути та тренди моди СРСР згадує OBOZREVATEL.

Мода СРСР: одягалися як могли

Багато кравців в СРСР шили на дому Pinterest

В епоху дефіциту в Радянському Союзі кравчині були на вагу золота, черги до них були нескінченні.

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Майстрині шили вдома, а номенклатура обслуговувалася в спеціальних ательє. У Києві на Хрещатику навіть збирався "Клуб кравчинь", до якого входили дружини офіцерів.

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Шили часто за фото з модних західних журналів, за замовлення брали від 50 до 100 рублів (середня зарплата в СРСР становила 120-150 рублів).

Джинси в СРСР

Джинси в СРСР Pinterest

Джинси в СРСР вперше заявили про себе в 1957 році на Фестивалі молоді і студентів, саме тоді радянський народ долучився до деніму.

Чоловічі джинси в СРСР Pinterest

Весь період СРСР джинси залишалися головним трендом, трохи змінюючи форму – від кльошу до "бананів".

Джинси в СРСР Pinterest

Джинси задорого купували у спекулянтів, моряків, вимінювали в іноземців, намагалися шити самі.

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Сорочки – з штанів, блузки – з трусів

На що тільки не йшли радянські модниці, щоб отримати пристойну річ. Оскільки з тканиною за часів дефіциту було важко, деякі рукодільниці примудрялися перешивати на блузки куплені в магазині труси величезних розмірів.

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А коли в моду увійшли клітчасті сорочки, в хід у дівчат пішли батьківські речі, які також вміло перешивалися.

Аліса Фрейндліх і її клітчасте плаття у фільмі "Службовий роман" кадр з фільму

Особливо з тканиною в той час допомогли офіцери, яким видавали вовняну однотонну тканину-"костюмку". З її відрізів шили "спідниці-олівці", а дружини військових ще й підзаробляли на цьому.

Кульок – модний аксесуар СРСР

Кульок СРСР Pinterest

Одним з модних трендів СРСР були поліетиленові кульки із строкатими принтами. Вони вважалися такою розкішшю, що їх навіть дарували на свята і дбайливо берегли. Розірвані кульки склеювали скотчем і використовували далі.

Кульок СРСР pikabu.ru

Кульок СРСР pikabu.ru

Кульок СРСР pikabu.ru

Кульок СРСР pikabu.ru

Кульок СРСР pikabu.ru

Смугасті гетри – тренд СРСР

Мода на гетри в СРСР прийшла з появою відеокасет з уроками аеробіки американської актриси Джейн Фонди. Радянські жінки з радістю підхопили цей тренд. Гетри стали носити і в повсякденному житті, причому в моді були саме смугасті вироби.

Гетри – тренд СРСР Pinterest

Гетри – тренд СРСР Pinterest

Гетри – тренд СРСР Pinterest

Гетри – тренд СРСР Pinterest

Раніше OBOZREVATEL розповідав про еталони стилю СРСР: які речі ввели в моду Любов Орлова, Людмила Гурченко та інші.

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