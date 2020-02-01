Перешиті труси, гетри, яскраві пакети: як гналися за модою в часи пізнього СРСР

За часів пізнього дефіциту в СРСР вибір одягу у крамницях залишав бажати кращого: радянські фабрики шили речі одноманітних посередніх фасонів. Але це не зупиняло бажання народу виглядати модно.
Люди Радянського Союзу пускалися на різні хитрощі, щоб справити враження своїм вбранням: зверталися до кравців, до спекулянтів і фарцовщиків, намагалися самостійно шити одяг, щоб хоч трохи виділитися з маси... Про головні атрибути та тренди моди СРСР згадує OBOZREVATEL.
Мода СРСР: одягалися як могли
Багато кравців в СРСР шили на дому
В епоху дефіциту в Радянському Союзі кравчині були на вагу золота, черги до них були нескінченні.
Майстрині шили вдома, а номенклатура обслуговувалася в спеціальних ательє. У Києві на Хрещатику навіть збирався "Клуб кравчинь", до якого входили дружини офіцерів.
Шили часто за фото з модних західних журналів, за замовлення брали від 50 до 100 рублів (середня зарплата в СРСР становила 120-150 рублів).
Джинси в СРСР
Джинси в СРСР
Джинси в СРСР вперше заявили про себе в 1957 році на Фестивалі молоді і студентів, саме тоді радянський народ долучився до деніму.
Чоловічі джинси в СРСР
Весь період СРСР джинси залишалися головним трендом, трохи змінюючи форму – від кльошу до "бананів".
Джинси в СРСР
Джинси задорого купували у спекулянтів, моряків, вимінювали в іноземців, намагалися шити самі.
Сорочки – з штанів, блузки – з трусів
На що тільки не йшли радянські модниці, щоб отримати пристойну річ. Оскільки з тканиною за часів дефіциту було важко, деякі рукодільниці примудрялися перешивати на блузки куплені в магазині труси величезних розмірів.
А коли в моду увійшли клітчасті сорочки, в хід у дівчат пішли батьківські речі, які також вміло перешивалися.
Аліса Фрейндліх і її клітчасте плаття у фільмі "Службовий роман"
кадр з фільму
Особливо з тканиною в той час допомогли офіцери, яким видавали вовняну однотонну тканину-"костюмку". З її відрізів шили "спідниці-олівці", а дружини військових ще й підзаробляли на цьому.
Кульок – модний аксесуар СРСР
Кульок СРСР
Одним з модних трендів СРСР були поліетиленові кульки із строкатими принтами. Вони вважалися такою розкішшю, що їх навіть дарували на свята і дбайливо берегли. Розірвані кульки склеювали скотчем і використовували далі.
Кульок СРСР
pikabu.ru
Кульок СРСР
pikabu.ru
Кульок СРСР
pikabu.ru
Кульок СРСР
pikabu.ru
Кульок СРСР
pikabu.ru
Смугасті гетри – тренд СРСР
Мода на гетри в СРСР прийшла з появою відеокасет з уроками аеробіки американської актриси Джейн Фонди. Радянські жінки з радістю підхопили цей тренд. Гетри стали носити і в повсякденному житті, причому в моді були саме смугасті вироби.
Гетри – тренд СРСР
Гетри – тренд СРСР
Гетри – тренд СРСР
Гетри – тренд СРСР
Раніше OBOZREVATEL розповідав про еталони стилю СРСР: які речі ввели в моду Любов Орлова, Людмила Гурченко та інші.
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