Пенсіонерки потрапили на обкладинку Vogue через пандемію коронавірусу

Пенсіонерки потрапили на обкладинку мексиканської версії модного журналу Vogue. Таким чином журналісти видання вирішили висловити подяку "бабусям, які грають головну роль в освіті мексиканців" і зараз є найбільш вразливою частиною населення через пандемію коронавірусу.

Фотографія першої сторінки нового номера з'явилася на офіційній сторінці видання в соціальній мережі Instagram.

На знімку п'ять пенсіонерок в сукнях, плащах і куртках позували для фотохудожниці Тані Франко Кляйн на тлі червоної стіни, вишикувавшись в лінію. Поверх знімка на обкладинці редактори надрукували фразу "уроки життя".

Журналісти також нагадали читачам про необхідність дотримуватися всіх запобіжних заходів, спрямованих проти поширення інфекції, щоб захистити від зараження близьких.

Як раніше писав OBOZREVATEL, перша леді України Олена Зеленська з'явилася на обкладинці грудневого випуску українського Vogue.