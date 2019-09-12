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12 вересня • оновлено в 16:24
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Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

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Представники інституту Pantone, які працюють над дослідженням наймодніших кольорів сезону, назвали трендові відтінки весни/літа 2020 року.

Так, інформацією вони поділилися на своїй сторінці в Instagram. На думку фахівців інституту кольору, у 2020 році актуальними стануть кольору, пов'язані з "природою, спокоєм і комфортом". Також трендовими будуть різні відтінки зеленого, океану, "гірський блакитний".

Gentle Breeze by @teresacfreitas

Публікація від PANTONE (@pantone)

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо
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Також, як зазначили в Pantone, модними будуть відтінки "металік" через популярність цифрових медіа.

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Крім того, в список головних кольорів весни/літа 2020 потрапили: коралово-рожевий, ментолово-блакитний, відтінок потертих джинсів, кристально-білий, чорний і попелясто-сірий, а також виноградно-фіолетовий, помаранчевий, полум'яно-червоний, трав'яний і колір шафрану.

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Фото з Instagram

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Фото з Instagram

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Фото з Instagram

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Фото з Instagram

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Фото з Instagram

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Фото з Instagram

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Фото з Instagram

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Фото з Instagram

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Фото з Instagram

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Фото з Instagram

Pantone 2020: наймодніші кольори сезону весна – літо

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше преміальний бренд лакофарбових покриттів Dulux оголосив головний колір 2020 року.

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