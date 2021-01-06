Панчохи у волоссі і "вошивий будиночок": чим дивували популярні жіночі зачіски в СРСР

Однією з найпопулярніших жіночих зачісок в СРСР були пишні пучки з високими начісом, які також називалися "вулик" (англ. – beehive hairstyle, – Ред). Радянські жінки називали такі укладки "вошивий будиночок".

Для того щоб додати об'єму волоссю, використовували підручні засоби, серед яких губки й капронові панчохи. Про це пише Lenta.

Так, високі зачіски з начісом прийшли в радянську моду із західних фільмів і журналів, серед яких "Бабетта йде на війну" з Бріджит Бардо в головній ролі, після чого пишну високу зачіску з довгого волосся почали називати "Бабетта", а також "Сніданок у Тіффані" з Одрі Хепберн.

Для об'ємної зачіски у волосся підкладали панчохи. soviet-memory.com

Бріджит Бардо і зачіска "бабетта". bolshoyvopros.ru

Ще одним хітом в СРСР, починаючи з 1960-х років, стала укладка "тюльпан" – високий циліндричний пучок. Для створення зачіски довге начесане волосся вкладалося в конічну форму на маківці. Саме з її приходом у моду в СРСР з'явилася назва "вошивий будиночок". Щоб зробити зачіску вищою і об'ємнішою, дами підкладали у волосся капронові панчохи, шматки тканини і губки. Іноді також використовувалася вата.

Студентка МДУ з зачіскою "вулик" або "вошивий будиночок". Лента.ру

Зачіска "вошивий будиночок". Лента.ру

Трохи пізніше до СРСР дійшов стиль іншої зірки – Одрі Хепберн. Її зачіска з культового фільму "Сніданок у Тіффані" стала зразком для наслідування у всьому світі. Надихнувшись її образом, радянські модниці, крім використання побутових предметів для об'ємного пучка, також почали масово відрізати собі ультракороткі чубчики.

Одрі Хепберн у фільмі "Сніданок у Тіффані". Istorik.net

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