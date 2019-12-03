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3 грудня • оновлено в 14:24
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Паєтки, бандо й вишивка: сексуальні сукні на Новий рік-2020

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Наближається Новий рік, і кожна дівчина замислюється над тим, яке вбрання їй обрати на свято, щоб мати яскравий і сексуальний вигляд.

Сукня-футляр, з вишивкою, бандо: OBOZREVATEL пропонує кілька прекрасних образів, які перетворять вас на королеву новорічної ночі.

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Сукні на Новий рік-2020: топ-5 трендових варіантів

На думку стилістів, сукні на Новий рік-2020 мають бути спокійних кольорів і складатися з натуральних тканин.

Сукня з рукавом "летюча миша"

Сукня з рукавом "летюча миша"

dressa.com.ua

Мінісукня

Мінісукня

dressa.com.ua

Крім того, покровитель року Металевий Білий Щур любить зручність і затишок.

Сукня-бандо

Сукня-бандо

dressa.com.ua

Сукня зі спідницею-напівсонце

Сукня зі спідницею-напівсонце

dressa.com.ua

Сукня з мерехтливим напиленням

Сукня з мерехтливим напиленням

dressa.com.ua

Сукня-футляр

Сукня-футляр

dressa.com.ua

Тому важливо під час вибору вбрання відмовитися від занадто тісних обтягувальних суконь та незручних фасонів.

Сукня з паєтками

Сукня з паєтками

dressa.com.ua

Сукня-футляр

Сукня-футляр

dressa.com.ua

Сукня з відкритими плечима

Сукня з відкритими плечима

dressa.com.ua

Найкраще зупинити вибір на одязі, який не буде сковувати ваші рухи.

Сукня на запах

Сукня на запах

dressa.com.ua

Сукня зі спідницею-напівсонце

Сукня зі спідницею-напівсонце

dressa.com.ua

Сукня з відкритими плечима й бахромою

Сукня з відкритими плечима й бахромою

dressa.com.ua

Найбільш трендові фасони суконь у 2020 році: футляр, бандо, сукні з запахом, з паєтками, вишивкою, довгі вечірні сукні, короткі мінісукні.

Сукня з напиленням

Сукня з напиленням

dressa.com.ua

Сукня з вишивкою

Сукня з вишивкою

dressa.com.ua

Мінісукня з паєтками

Мінісукня з паєтками

dressa.com.ua

Мінісукня з паєтками

Мінісукня з паєтками

dressa.com.ua

Обтягувальна мінісукня

Обтягувальна мінісукня

dressa.com.ua

Раніше OBOZREVATEL розповідав, у чому потрібно зустрічати Новий рік 2020, щоб Щур приніс удачу.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Аліна Мельник
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