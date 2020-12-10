Оприлюднено список предметів, які описують моду 2020 року

Видання Vogue опублікувало список предметів, які виявилися найпопулярнішими у 2020 році. Як з'ясувалося, найчастіше люди купували зручний домашній одяг.

Також в переліку є різні аксесуари, взуття, толстовки і багато іншого. Все це залишається в тренді і на сьогоднішній день, пише Vogue.

Сумка для покупок Telfar

Тельфар Клеменс випустив сумки для покупок ще в 2014 році, і, хоча їх завжди було важко дістати, у 2020 одержимість досягла апогею. Так, ця річ стала особливо популярною, коли політик Олександрія Окасіо-Кортес вийшла з нею в світ.

Сумка для покупок Telfar Vogue

Кольє Vote

Аксесуар став популярним після того, як Мішель Обама з'явилася в ньому на Національному з'їзді Демократичної партії. Варто відзначити, що кольє розробила відома дизайнерка Чарі Катберт – його вартість 295 доларів (близько 8 тисяч гривень).

Кольє Vote Vogue

Сукня для сну Hill House Home

Засновниця бренду Нелл Даймонд додала плаття із зухвалою назвою в свій асортимент постільної білизни і рушників. Ціна речі становить 125 доларів (близько 3,5 тисячі гривень).

Сукня для сну Hill House Home Vogue

Спортивні костюми

Марка спортивних костюмів Скотта Стернберга стала успішною в 2020 році. Його сайт виявився найприбутковішим за всю історію завдяки продажам у період пандемії.

Спортивні костюми Vogue

Речі з місячним принтом

Після кліпу Бейонсе, в якому вона з'явилася в обтягуючому комбінезоні з місячним принтом, зросла популярність на речі з таким дизайном.

Речі з місячним принтом Vogue

Маска для голосування

Такі маски для голосування на виборах носили впливові жінки Хілларі Клінтон, Джилл Байден і Стейсі Абрамс.

Маска для голосування Vogue

Сандалії Birkenstock Arizona

Масивні сандалі з двома ремінцями виявилися одними із затребуваних речей цього року.

Сандалії Birkenstock Arizona Vogue

Браслети для тренування Bala

Обважнювачі для зап'ясть із функцією гучного зв'язку були швидко розпродані, так як домашні тренування замінили походи в спортзал.

Браслети для тренування Bala Vogue

Прозоре боді Mugler

Цю річ у 2020 році носили багато популярних знаменитостей такі як Бейонсе, Дуа Ліпа, Майлі Сайрус, Кім Кардашьян та інші.

Прозоре боді Mugler Vogue

Чоботи Bottega Veneta

Найпопулярнішим дизайнерським взуттям року були гумові чоботи Puddle від Bottega Veneta.

Чоботи Bottega Veneta Vogue

Аксесуари та білизна "More Joy"

Крістофер Кейн розробив цілу лінію чохлів для iPhone, ковдр, масок для обличчя, білизни з написом "More Joy". Відзначимо, що найбільш затребуваною виявилася маска з антивірусної тканини.

Аксесуари та білизна "More Joy" Vogue

Кардиган у стилі печворк

Після появи співака Гаррі Стайлса в такому яскравому кардигані, люди почали масово в'язати подібні речі і демонструвати їх у соцмережах.

Кардиган у стилі печворк Vogue

Чоловічі кросівки Dior Air Jordan

Сірі Джордани з логотипом у вигляді галочки, які носять такі, як Тревіс Скотт, тепер продаються за ціною вище 8 тисяч доларів (близько 224 тисяч гривень).

Чоловічі кросівки Dior Air Jordan Vogue

Щит для обличчя Louis Vuitton

Пластиковий щит Louis Vuitton з монограмою – один з найбільш незвичайних предметів у списку. Маска для обличчя стала аксесуаром, без якого ми не можемо вийти з дому, і цілком логічно, що люксові бренди будуть створювати свої власні версії.

Щит для обличчя Louis Vuitton Vogue

Converse Chuck Taylor All-Stars

Класичні кросівки Converse All-Star були одними з популярних цього року. Багато зірок воліли їх носити і це мало дуже стильный вигляд.

Converse Chuck Taylor All-Stars Vogue

Пуховик від The North Face

Окрім популярності, ця річ дуже тепла та комфортна. У цьому пуховику зручно ходити гуляти або просто виходити в світ.

Пуховик від The North Face Vogue

Кашеміровий кардиган і бюстгальтер від Khaite

Кардиган і бюстгальтер від Khaite стали популярними ще минулої осені. Але в 2020 році їх активно стали розкуповувати і носити як знаменитості, так і звичайні люди.

Кашеміровий кардиган і бюстгальтер від Khaite Vogue

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дизайнер ыз Латвії Санта Купча створила капсульну колекцію одягу, який можна носити на самоізоляції в період пандемії коронавірусу.