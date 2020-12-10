Оприлюднено список предметів, які описують моду 2020 року

Видання Vogue опублікувало список предметів, які виявилися найпопулярнішими у 2020 році. Як з'ясувалося, найчастіше люди купували зручний домашній одяг.

Також в переліку є різні аксесуари, взуття, толстовки і багато іншого. Все це залишається в тренді і на сьогоднішній день, пише Vogue.

Тельфар Клеменс випустив сумки для покупок ще в 2014 році, і, хоча їх завжди було важко дістати, у 2020 одержимість досягла апогею. Так, ця річ стала особливо популярною, коли політик Олександрія Окасіо-Кортес вийшла з нею в світ.

Аксесуар став популярним після того, як Мішель Обама з'явилася в ньому на Національному з'їзді Демократичної партії. Варто відзначити, що кольє розробила відома дизайнерка Чарі Катберт – його вартість 295 доларів (близько 8 тисяч гривень).

Засновниця бренду Нелл Даймонд додала плаття із зухвалою назвою в свій асортимент постільної білизни і рушників. Ціна речі становить 125 доларів (близько 3,5 тисячі гривень).

Марка спортивних костюмів Скотта Стернберга стала успішною в 2020 році. Його сайт виявився найприбутковішим за всю історію завдяки продажам у період пандемії.

Після кліпу Бейонсе, в якому вона з'явилася в обтягуючому комбінезоні з місячним принтом, зросла популярність на речі з таким дизайном.

Такі маски для голосування на виборах носили впливові жінки Хілларі Клінтон, Джилл Байден і Стейсі Абрамс.

Масивні сандалі з двома ремінцями виявилися одними із затребуваних речей цього року.

Обважнювачі для зап'ясть із функцією гучного зв'язку були швидко розпродані, так як домашні тренування замінили походи в спортзал.

Цю річ у 2020 році носили багато популярних знаменитостей такі як Бейонсе, Дуа Ліпа, Майлі Сайрус, Кім Кардашьян та інші.

Найпопулярнішим дизайнерським взуттям року були гумові чоботи Puddle від Bottega Veneta.

Крістофер Кейн розробив цілу лінію чохлів для iPhone, ковдр, масок для обличчя, білизни з написом "More Joy". Відзначимо, що найбільш затребуваною виявилася маска з антивірусної тканини.

Після появи співака Гаррі Стайлса в такому яскравому кардигані, люди почали масово в'язати подібні речі і демонструвати їх у соцмережах.

Сірі Джордани з логотипом у вигляді галочки, які носять такі, як Тревіс Скотт, тепер продаються за ціною вище 8 тисяч доларів (близько 224 тисяч гривень).

Пластиковий щит Louis Vuitton з монограмою – один з найбільш незвичайних предметів у списку. Маска для обличчя стала аксесуаром, без якого ми не можемо вийти з дому, і цілком логічно, що люксові бренди будуть створювати свої власні версії.

Класичні кросівки Converse All-Star були одними з популярних цього року. Багато зірок воліли їх носити і це мало дуже стильный вигляд.

Окрім популярності, ця річ дуже тепла та комфортна. У цьому пуховику зручно ходити гуляти або просто виходити в світ.

Кардиган і бюстгальтер від Khaite стали популярними ще минулої осені. Але в 2020 році їх активно стали розкуповувати і носити як знаменитості, так і звичайні люди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дизайнер ыз Латвії Санта Купча створила капсульну колекцію одягу, який можна носити на самоізоляції в період пандемії коронавірусу.