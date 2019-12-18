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18 грудня • оновлено в 14:44
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Олена Зеленська вразила стильним образом в Азербайджані. Фото

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Перша леді України Олена Зеленська викликала бурхливі обговорення в мережі новим стильним образом.

На своїх сторінках у соціальних мережах Facebook і Instagram дружина президента поділилася фотографіями, зробленими під час офіційного візиту до Азербайджану.

Олена Зеленська в Баку

Олена Зеленська в Баку

Instagram Олени Зеленської

Новини
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Так, до Баку Олена прилетіла в стильному образі: плетений светр, класичні брюки і пальто oversize українського бренду The Coat by Katya Silchenko.

Олена Зеленська в Баку

Олена Зеленська в Баку

Instagram Олени Зеленської

А ось на зустрічі українського жіночого бізнес-клубу Зеленська з'явилася в сірому приталеному діловому костюмі українського бренду SIX Юлії Богдан, який складався з піджака, декорованого ременем, і брюк з широкими штанинами.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Фейсбук

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Фейсбук

Олена Зеленська в Баку

Олена Зеленська в Баку

Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська в Баку

Олена Зеленська в Баку

Instagram Олени Зеленської

У мережі користувачі прийшли в захват від модних образів першої леді:

Олена Зеленська вразила стильним образом в Азербайджані. Фото
Олена Зеленська вразила стильним образом в Азербайджані. Фото
Олена Зеленська вразила стильним образом в Азербайджані. Фото
Олена Зеленська вразила стильним образом в Азербайджані. Фото
Олена Зеленська вразила стильним образом в Азербайджані. Фото
Олена Зеленська вразила стильним образом в Азербайджані. Фото
Олена Зеленська

Олена Зеленська

Facebook Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська відвідала жіночий конгрес в класичному брючному костюмі і білій сорочці. Пізніше вона відвідала сільські школи в простому вбранні: светр, штани і черевики.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
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Комментарии на сайте не модерированы
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Переиминуйте заголовок: В нашем селе женщина надела деловой костюм, селяне в восторге
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