Олена Зеленська вразила стильним образом в Азербайджані. Фото

Перша леді України Олена Зеленська викликала бурхливі обговорення в мережі новим стильним образом.

На своїх сторінках у соціальних мережах Facebook і Instagram дружина президента поділилася фотографіями, зробленими під час офіційного візиту до Азербайджану.

Олена Зеленська в Баку Instagram Олени Зеленської

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Так, до Баку Олена прилетіла в стильному образі: плетений светр, класичні брюки і пальто oversize українського бренду The Coat by Katya Silchenko.

Олена Зеленська в Баку Instagram Олени Зеленської

А ось на зустрічі українського жіночого бізнес-клубу Зеленська з'явилася в сірому приталеному діловому костюмі українського бренду SIX Юлії Богдан, який складався з піджака, декорованого ременем, і брюк з широкими штанинами.

Олена Зеленська Фейсбук

Олена Зеленська Фейсбук

Олена Зеленська в Баку Instagram Олени Зеленської

Олена Зеленська в Баку Instagram Олени Зеленської

У мережі користувачі прийшли в захват від модних образів першої леді:

Олена Зеленська Facebook Офісу президента

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська відвідала жіночий конгрес в класичному брючному костюмі і білій сорочці. Пізніше вона відвідала сільські школи в простому вбранні: светр, штани і черевики.

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