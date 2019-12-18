Олена Зеленська вразила стильним образом в Азербайджані. Фото

Перша леді України Олена Зеленська викликала бурхливі обговорення в мережі новим стильним образом.
На своїх сторінках у соціальних мережах Facebook і Instagram дружина президента поділилася фотографіями, зробленими під час офіційного візиту до Азербайджану.
Олена Зеленська в Баку
Instagram Олени Зеленської
Так, до Баку Олена прилетіла в стильному образі: плетений светр, класичні брюки і пальто oversize українського бренду The Coat by Katya Silchenko.
Олена Зеленська в Баку
Instagram Олени Зеленської
А ось на зустрічі українського жіночого бізнес-клубу Зеленська з'явилася в сірому приталеному діловому костюмі українського бренду SIX Юлії Богдан, який складався з піджака, декорованого ременем, і брюк з широкими штанинами.
Олена Зеленська
Фейсбук
Олена Зеленська
Фейсбук
Олена Зеленська в Баку
Instagram Олени Зеленської
Олена Зеленська в Баку
Instagram Олени Зеленської
У мережі користувачі прийшли в захват від модних образів першої леді:
Олена Зеленська
Facebook Офісу президента
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленська відвідала жіночий конгрес в класичному брючному костюмі і білій сорочці. Пізніше вона відвідала сільські школи в простому вбранні: светр, штани і черевики.
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