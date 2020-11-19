Одяг з глибоким декольте нового виду став модним трендом у 2020 році

Одяг з асиметричними вирізами на грудях став модним трендом у 2020 році. У мережі ці речі прозвали negative space ("порожній простір").

На розміщення знімки й публічні виходи знаменитостей звернули увагу журналісти видання Who What Wear. Так, блогерка Камілла Шар`єр й Тіффані Хсу знялися в майже однакових сукнях чорного кольору з асиметричним декольте.

Камілла Шар`єр Instagram Камілли Шар`єр

Тіффані Хсу Instagram Тіффані Хсу

Популярна діджейка Амріт позувала в напівпрозорій сукні-комбінації з верхом у вигляді бюстгальтера. До того ж плюс-сайз-модель Венеція Крус поділилася фотографією, на якій вона зображена в боді з квадратним декольте.

Діджейка Амріт Instagram ITSAMRIT

Венеція Крус Instagram Венеції Крус

Зазначається, що сукні, боді та комбінезони з новим видом вирізу з'явилися в асортименті таких модних будинків, як Mugler, Khaite, і Saint Lauren, а також Recto і God Save Queens. Багатьом користувачам не сподобався такий варіант одягу. Вони заявили, що незвичайний виріз виглядає так, ніби від речі відірвали частину тканини.

whowhatwear

whowhatwear

whowhatwear

whowhatwear

whowhatwear

whowhatwear

Як повідомляв OBOZREVATEL, у соцмережі Instagram набирає популярність новий тренд: знаменитості й блогерки масово публікують знімки, де використовують позу, яка візуально подовжує ноги та робить їх стрункішими.