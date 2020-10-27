Один із головних трендів 90-х повернувся в моду: як правильно носити

У 2020 році знову повернувся в моду піджак зі шкіри, який був популярний у 1990-х роках.

Шкіряні блейзери та піджаки в кінці минулого століття були трендом серед знаменитостей, пише видання Evening Standard (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як стало відомо, за останній рік кількість пошукових запитів користувачів Google зі словами "шкіряний піджак" збільшилася на 152 відсотка.

За словами фахівців, найчастіше цю річ поєднують із кроп-топами і мішкуватими джинсами. Деякі зірки одягають піджак зі спідницями довжини міні і грубими черевиками.

У 2020 році знову повернувся в моду піджак зі шкіри Evening Standard

Зокрема, в укорочених футболках, джинсах і маленьких сонячних окулярах на публіці з'являлися супермоделі Белла Гадід і Кайя Ґербер. А манекенниці Ірина Шейк і Гейлі Бібер з'явилися на публіці в коротких спідницях і чоботях із товстою підошвою.

Піджаки в кінці минулого століття були трендом серед знаменитостей Evening Standard

Популярна річ із 90-х знову повернулася в моду Instagram Irina Shayk Closet

Зазначимо, що блейзери та піджаки зі шкіри вже з'явилися в асортименті багатьох відомих брендів.

Популярна шкіряна річ із 90-х знову повернулася в моду Evening Standard

У 2020 році популярна шкіряна річ знову повернулася в моду Evening Standard

Як повідомляв OBOZREVATEL, французький лейбл Balmain повернув в моду тренд із 90-х – одяг у неонових кольорах.