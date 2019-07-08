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"Очей не відвести": новий образ дружини Зеленського підірвав мережу

7.3тЧитати матеріал російською

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом з чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Канади, продовжує захоплювати стильними образами.

Так, знімки у новому вбранні вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в темно-синій сукні, прикрашеній рядом ґудзиків спереду. Свій образ Олена доповнила золотими сережками та зібраною зачіскою.

"Очей не відвести": новий образ дружини Зеленського підірвав мережу

Олена Зеленська

Фото з Instagram

"Очей не відвести": новий образ дружини Зеленського підірвав мережу

Олена Зеленська

Фото з Instagram

Новини
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Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового образу Зеленської. Вони засипали її компліментами.

"Очей не відвести": новий образ дружини Зеленського підірвав мережу
"Очей не відвести": новий образ дружини Зеленського підірвав мережу
"Очей не відвести": новий образ дружини Зеленського підірвав мережу
"Очей не відвести": новий образ дружини Зеленського підірвав мережу
"Очей не відвести": новий образ дружини Зеленського підірвав мережу

Раніше OBOZREVATEL докладно розповів про стилі першої леді України Олени Зеленської.

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Особа
Олена Зеленська
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