Образи Меган Маркл і Кейт Міддлтон порівняли в мережі: хто став переможницею "битви модниць"

Глобальна пошукова модна платформа Lyst проаналізувала образи британських ікон стилю – Меган Маркл і Кейт Міддлтон та визначила, що вбрання, які Меган вибрала для своїх останніх офіційних заходів, користувалися більшим інтересом серед користувачів.

Так, фінальні виходи Меган потрапили в перелік "культових фешн-моментів 2020 року". Такими були результати аналізу запитів 100 мільйонів покупців з усього світу. Кейт Міддлтон у цей рейтинг не потрапила, однак увійшла в десятку найвпливовіших модників року, пише видання Express.

Так, користувачі високо оцінили яскраво-блакитну сукню від бренду Victoria Beckham, яке Меган одягала на церемонію вручення премій Endeavor Awards, червону сукню Safiyaa з фестивалю The Mountbatten Festival of Music і смарагдово-зелене вбрання від Emilia Wickstead, в якому герцогиня відвідала службу з нагоди Дня Співдружності в Вестмінстерському Абатстві. Пошукові запити, що стосуються цих вбрань і брендів, різко зросли за останні кілька місяців.

Кейт Міддлтон, яка не згадувалася в переліку культових моментів, зі свого боку, стала єдиною королівською персоною в рейтингу десяти найвпливовіших модниць і модників року. У список також увійшли співачки Бейонсе і Ліззі. Герцогиня Кембриджська посіла дев'яте місце.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше модні експерти визнали герцогиню Кембриджську Кейт Міддлтон найстильнішою знаменитістю у соціальних мережах.