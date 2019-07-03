Новий образ дружини Зеленського в Канаді підірвав мережу

Перша леді України Олена Зеленська, яка разом з чоловіком, президентом Володимиром Зеленським прибула з офіційним візитом до Канади, продовжує захоплювати своїми дивовижними образами.

Так, знімки в новому вбранні вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них Зеленська позувала в золотистій атласній блузі і вільних бежевих штанах зі стрілками.

Олена Зеленська Фото: instagram/olenazelenska_official

Олена Зеленська на зустрічі з канадськими високопосадовцями Фото: instagram/olenazelenska_official

"Ранок у Канаді почався продуктивно. Мала зустріч з Міністром у справах дітей та жінок Уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп та парламентським секретарем Міністра охорони здоров’я Робін Мартін. Під час зустрічі розглянули Стратегію дитячого здоров’я, успішно втілену Урядом Онтаріо та її головні напрямки, які включають допомогу в освіті батьків під час вагітності та у перші роки після народження дитини; здорове харчування дітей та створення здорових умов для їх розвитку", — написала Олена.

Олена Зеленська обговорила питання дітей Фото: instagram/olenazelenska_official

Зазначимо, що шанувальники прийшли в захват від нового образу Зеленської. Вони написали, що саме так має виглядати перша леді.

Раніше OBOZREVATEL докладно розповів про стиль першої леді України Олени Зеленської.

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