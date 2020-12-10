Нові nail-тренди, про які варто знати: мікроманікюр і "голі" нігті

Взимку 2020-2021 лаконічний манікюр натуральних кольорів і без зайвих акцентів досяг свого піку популярності.

Появі нових nail-трендів посприяв карантин і закриття салонів краси. Жінкам довелося відмовитися від складних нейл-дизайнів і робити манікюр в домашніх умовах. OBOZREVATEL зібрав наймодніші ідеї манікюру сезону зима 2020/21.

Провідні neil-майстри світу демонструють, що нігті можуть виглядати доглянуто і стильно навіть без щільного покриття лаком. Кращі приклади цього манікюру можна побачити в Instagram-добірці нижче.

Мінімалізм

Акуратні нігті ніжно-рожевого або бежевого кольору не притягатимуть до себе зайву увагу, але додадуть витонченості образу. Такий манікюр можна прикрасити точками або тонкими лініями – елементами, які "розбавлять" мінімалістичний манікюр сучасними нотками. Також ця ідея манікюру ідеально підходить жінкам з короткими нігтями.

"Голий" манікюр на піку популярності цієї зими. Instagram Celebrity nail artist Imarni nails

Мінімалістичний дизайн з лініями. Instagram

Зелені відтінки

Зелені кольори прийшли на зміну чорному й іншим темним відтінкам осені. Особливою популярністю користується колір лісової зелені, а також його світліші зелені відтінки. Урізноманітнити nail-образ можна геометричними елементами, дизайном "під мармур" або навіть граючись з різними відтінками зеленого на одній руці.

Соковитий зелений додасть родзинки в ваш образ. Instagram Harriet Westmoreland

Трендовий в цьому сезоні колір лісової зелені. Instagram Betina R. Goldstein CHANEL Nail Artist

Мікроманікюр

Один з найпопулярніших цієї зими мікроманікюр або skinny френч – це, по суті, переосмислена версія класичного французького манікюру. Експерти радять віддати перевагу не білій смужці на кінчику нігтя, а срібній, чорній або золотій. Також смужку можна змістити до кутикули. Такий дизайн буде оригінальним і незабутнім.

Мікроманікюр із чорною смужкою. Instagram Emma Jackson Nail Artist

Срібний skinny френч. Instagram Betina R. Goldstein CHANEL Nail Artist

Золотий skinny френч. Instagram Natalie Mckeough

Оригінальний варіант skinny френч. Instagram Harriet Westmoreland

Ще одна ідея мікроманікюра із золотим акцентом. Instagram Harriet Westmoreland

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі кращі ідеї, який манікюр зробити на Новий рік 2021. В добірку потрапили дизайни із Санта Клаусом і оленями, з новорічними прикрасами та інші.