Нові nail-тренди, про які варто знати: мікроманікюр і "голі" нігті

Взимку 2020-2021 лаконічний манікюр натуральних кольорів і без зайвих акцентів досяг свого піку популярності.

Появі нових nail-трендів посприяв карантин і закриття салонів краси. Жінкам довелося відмовитися від складних нейл-дизайнів і робити манікюр в домашніх умовах. OBOZREVATEL зібрав наймодніші ідеї манікюру сезону зима 2020/21.

Провідні neil-майстри світу демонструють, що нігті можуть виглядати доглянуто і стильно навіть без щільного покриття лаком. Кращі приклади цього манікюру можна побачити в Instagram-добірці нижче.

Мінімалізм

Акуратні нігті ніжно-рожевого або бежевого кольору не притягатимуть до себе зайву увагу, але додадуть витонченості образу. Такий манікюр можна прикрасити точками або тонкими лініями – елементами, які "розбавлять" мінімалістичний манікюр сучасними нотками. Також ця ідея манікюру ідеально підходить жінкам з короткими нігтями.

Зелені відтінки

Зелені кольори прийшли на зміну чорному й іншим темним відтінкам осені. Особливою популярністю користується колір лісової зелені, а також його світліші зелені відтінки. Урізноманітнити nail-образ можна геометричними елементами, дизайном "під мармур" або навіть граючись з різними відтінками зеленого на одній руці.

Мікроманікюр

Один з найпопулярніших цієї зими мікроманікюр або skinny френч – це, по суті, переосмислена версія класичного французького манікюру. Експерти радять віддати перевагу не білій смужці на кінчику нігтя, а срібній, чорній або золотій. Також смужку можна змістити до кутикули. Такий дизайн буде оригінальним і незабутнім.

Як повідомляв OBOZREVATEL, названі кращі ідеї, який манікюр зробити на Новий рік 2021. В добірку потрапили дизайни із Санта Клаусом і оленями, з новорічними прикрасами та інші.