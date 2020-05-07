Нові кросівки Каньє Веста жорстко висміяли в мережі
У мережі з'явилася фотографія прототипу нової моделі кросівок Каньє Веста Yeezy 451, яку жорстко висміяли користувачі.
Так, фото опублікував акаунт Yeezy Mafia в Instagram, де розповідається про нові моделі кросівок авторства Каньє Веста.
Модель Каньє розробляв разом з відомим дизайнером Стівеном Смітом. Верх кросівок зроблений з трикотажу й пофарбований у світло-сірий відтінок.
Втім, багато користувачів не оцінили нові кросівки. Так, деякі порівняли Yeezy 451 з хінкалі.
Інші вирішили, що це брудні шкарпетки, а хтось назвав кросівки бахілами.
"Це бахіли"
"Виглядають, як брудні шкарпетки"
"Моя дівчина сказала, що це жах, я з'їжджаю"
"Схожі на гусениць у моєму саду"
"Виглядають, як пельмені"
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