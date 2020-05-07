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7 травня • оновлено в 18:44
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Нові кросівки Каньє Веста жорстко висміяли в мережі

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У мережі з'явилася фотографія прототипу нової моделі кросівок Каньє Веста Yeezy 451, яку жорстко висміяли користувачі.

Так, фото опублікував акаунт Yeezy Mafia в Instagram, де розповідається про нові моделі кросівок авторства Каньє Веста.

Каньє Вест

Каньє Вест

tvnet.lv

Модель Каньє розробляв разом з відомим дизайнером Стівеном Смітом. Верх кросівок зроблений з трикотажу й пофарбований у світло-сірий відтінок.

Yeezy 451

Yeezy 451

Instagram @yeezymafia

Втім, багато користувачів не оцінили нові кросівки. Так, деякі порівняли Yeezy 451 з хінкалі.

"Це брудні шкарпетки?" Нові кросівки Каньє Веста жорстко висміяли в мережі

Інші вирішили, що це брудні шкарпетки, а хтось назвав кросівки бахілами.

"Це брудні шкарпетки?" Нові кросівки Каньє Веста жорстко висміяли в мережі

"Це бахіли"

"Це брудні шкарпетки?" Нові кросівки Каньє Веста жорстко висміяли в мережі

"Виглядають, як брудні шкарпетки"

"Це брудні шкарпетки?" Нові кросівки Каньє Веста жорстко висміяли в мережі

"Моя дівчина сказала, що це жах, я з'їжджаю"

"Це брудні шкарпетки?" Нові кросівки Каньє Веста жорстко висміяли в мережі

"Схожі на гусениць у моєму саду"

"Це брудні шкарпетки?" Нові кросівки Каньє Веста жорстко висміяли в мережі

"Виглядають, як пельмені"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що експерти розповіли, як не помилитися з розміром при виборі взуття.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Каньє Уест
Місце
США
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