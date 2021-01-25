Стартують зимові розпродажі: топ речей, які обов'язково треба купити

Анастасія Польська Мода 20:00, 25.01.2021 Оновлено: 20:19, 25.01.2021

Розпродажі наприкінці січня – на початку лютого – саме той час для оновлення зимового базового гардероба. А оскільки локдаун закінчився, варто подумати про трендові новинки сезону.

Адже цієї зими в моду ввійшли цікавенькі речі, серед яких і хутряна панама, і яскравий короткий пуховик сноубордиста. OBOZREVATEL дізнався, які обновки неодмінно мають з'явитися у вашій шафі до кінця цієї зими, щоб гардероб був повноцінним і вдалим.

  • Тепла косинка

Такий головний убір – цього сезону на піку популярності. Косинка з екошкіри або інших матеріалів підійде майже всім і легко поєднується з різними луками. Крім того, вона швидко перетворюється на елегантний шарф. Стильну косинку, яку в світовому fashion-співтоваристві назвали babushka, можна знайти у таких брендів, як Max Mara, Zitkani й Balenciaga.

Такий головний убір цього сезону – на піку популярності
hype.tech
Zitkani запропонували своє бачення трендової новинки сезону.
zitkani.com

  • Хутряна панама

Як тепла косинка, так і хутряна панама зараз буде більш ніж актуальна. Настав час переглянути свої погляди й відмовитися від найзручнішої шапки-біні. Цієї зими просунуті модниці вибирають теплі панами й виграють від цього за всіма показниками: в таких головних уборах і не холодно, і селфі на вулиці для Instagram збиратимуть більше вподобайок.

Тепла панама витісняє зручну шапку-біні
tkan.club

  • Незвичайна сумка

Для сірої та нудної зими треба добирати якомога більш яскраві моделі сумочок, що зможуть розбавити навіть одноманітний гардероб. Так, 2021 року в моду ввійшли сумки зі штучного хутра, стьобані дуті клатчі розміру XXL та інші схожі новинки. Наприклад, цікаву круглу сумочку з торочками можна знайти у Balmain.

Незвичайна стильна сумочка від Balmain.
Imaxtree

  • Яскравий пуховик

На розпродажах варто придивитися і до пуховиків, щоб нарешті вже замінити свою стару заношену куртку. Цього року набули актуальності дуті й стьобані пуховики різної довжини та найяскравіших відтінків. Головним завданням верхнього одягу стає не зігрівати, а підіймати настрій. Такі яскраві пуховики можна знайти у різних брендів. Так, свої моделі представили Weekend Max Mara, Massimo Dutti, Uniqlo та інші.

Стьобаний пуховик довжини midi.
Getty images
Такий пуховик теж чудово вписується в базовий гардероб.
Getty images
Один із варіантів кольору для "розбавлення" зимового гардеробу.
Getty images
Яскравий короткий пуховик – чудова ідея для теплої зими.
Getty images

  • Лакова дублянка

На подіумі Prada можна було побачити не тільки вінтаж, але й суперсучасну варіацію дублянки "кокон" з лакової шкіри з контрастним коміром. Така матииме дуже класний вигляд із вовняними колготками в рубчик і туфлями на тракторній підошві. Свою унікальну варіацію трендової дублянки представив і бренд Miu Miu.

Лакова дублянка від Miu Miu
Imaxtree
Сучасна варіація дублянки "кокон" від Prada.
Imaxtree

Раніше OBOZREVATEL розповідав про п'ять трендів 2021 року, які повернулися в моду з минулого. Так, цієї зими знову акутальні дуті куртки з 1990-х років. Крім того, імениті бренди презентували свої колекції з в'язаним жилетом, який також був популярним у 1990-і.

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