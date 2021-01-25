Стартують зимові розпродажі: топ речей, які обов'язково треба купити

Розпродажі наприкінці січня – на початку лютого – саме той час для оновлення зимового базового гардероба. А оскільки локдаун закінчився, варто подумати про трендові новинки сезону.

Адже цієї зими в моду ввійшли цікавенькі речі, серед яких і хутряна панама, і яскравий короткий пуховик сноубордиста. OBOZREVATEL дізнався, які обновки неодмінно мають з'явитися у вашій шафі до кінця цієї зими, щоб гардероб був повноцінним і вдалим.

Тепла косинка

Такий головний убір – цього сезону на піку популярності. Косинка з екошкіри або інших матеріалів підійде майже всім і легко поєднується з різними луками. Крім того, вона швидко перетворюється на елегантний шарф. Стильну косинку, яку в світовому fashion-співтоваристві назвали babushka, можна знайти у таких брендів, як Max Mara, Zitkani й Balenciaga.

Такий головний убір цього сезону – на піку популярності hype.tech

Zitkani запропонували своє бачення трендової новинки сезону. zitkani.com

Хутряна панама

Як тепла косинка, так і хутряна панама зараз буде більш ніж актуальна. Настав час переглянути свої погляди й відмовитися від найзручнішої шапки-біні. Цієї зими просунуті модниці вибирають теплі панами й виграють від цього за всіма показниками: в таких головних уборах і не холодно, і селфі на вулиці для Instagram збиратимуть більше вподобайок.

Тепла панама витісняє зручну шапку-біні tkan.club

Незвичайна сумка

Для сірої та нудної зими треба добирати якомога більш яскраві моделі сумочок, що зможуть розбавити навіть одноманітний гардероб. Так, 2021 року в моду ввійшли сумки зі штучного хутра, стьобані дуті клатчі розміру XXL та інші схожі новинки. Наприклад, цікаву круглу сумочку з торочками можна знайти у Balmain.

Незвичайна стильна сумочка від Balmain. Imaxtree

Яскравий пуховик

На розпродажах варто придивитися і до пуховиків, щоб нарешті вже замінити свою стару заношену куртку. Цього року набули актуальності дуті й стьобані пуховики різної довжини та найяскравіших відтінків. Головним завданням верхнього одягу стає не зігрівати, а підіймати настрій. Такі яскраві пуховики можна знайти у різних брендів. Так, свої моделі представили Weekend Max Mara, Massimo Dutti, Uniqlo та інші.

Стьобаний пуховик довжини midi. Getty images

Такий пуховик теж чудово вписується в базовий гардероб. Getty images

Один із варіантів кольору для "розбавлення" зимового гардеробу. Getty images

Яскравий короткий пуховик – чудова ідея для теплої зими. Getty images

Лакова дублянка

На подіумі Prada можна було побачити не тільки вінтаж, але й суперсучасну варіацію дублянки "кокон" з лакової шкіри з контрастним коміром. Така матииме дуже класний вигляд із вовняними колготками в рубчик і туфлями на тракторній підошві. Свою унікальну варіацію трендової дублянки представив і бренд Miu Miu.

Лакова дублянка від Miu Miu Imaxtree

Сучасна варіація дублянки "кокон" від Prada. Imaxtree

Раніше OBOZREVATEL розповідав про п'ять трендів 2021 року, які повернулися в моду з минулого. Так, цієї зими знову акутальні дуті куртки з 1990-х років. Крім того, імениті бренди презентували свої колекції з в'язаним жилетом, який також був популярним у 1990-і.