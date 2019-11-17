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17 листопада • оновлено в 16:56
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Негайно зніміть це! Топ-5 речей, які втратили свою актуальність

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Кожен сезон дизайнери пропонують все нові і нові тренди, які приходять на зміну старим. Тому деякі речі варто замінити на більш актуальні або відкласти на кілька сезонів.

Список головних антитрендів нового модного сезону публікує Marie Claire.

Негайно зніміть це! Топ-5 речей, які втратили свою актуальність
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Що носити, щоб бути привабливою: топ-5 необхідних речей

Спортивні поясні сумки

Спортивну поясний сумку слід замінити більш класичними моделями. Можна придивитися до виробів з тканини чи шкіри, які будуть не тільки вміщати найнеобхідніше, але і замінять собою ремінь.

Негайно зніміть це! Топ-5 речей, які втратили свою актуальність

stileo.ua

Мініатюрні окуляри

Замість мініатюрних ретро-окулярів найближчі кілька сезонів будуть користуватися великим попитом окуляри-маски, схожі на лижні. Чим більші вони - тим краще і для стилю, і для здоров'я очей.

Негайно зніміть це! Топ-5 речей, які втратили свою актуальність

ochki.net

Пуховики-ковдри

На зміну подібним пуховикам прийшли, точніше, повернулися з минулого, стьобані пальта і куртки.

Негайно зніміть це! Топ-5 речей, які втратили свою актуальність

Клумба

Джинси скінні

Джинси скінні можна назвати майже класикою, але в цьому сезоні їх краще відкласти подалі і замінити джинсами-бананами, карго або "варенками", які прийшли до нас з 90-х.

Негайно зніміть це! Топ-5 речей, які втратили свою актуальність

stileo.ua

Ппрозорі сумки

У цьому сезоні гарний, але непрактичний тренд на прозорі сумки слід замінити на сумки-хобо, які повертаються в моду прямо з нульових, більш лаконічні моделі, що нагадують футляр, а також міні-сумки.

Негайно зніміть це! Топ-5 речей, які втратили свою актуальність

bazaar.ru

Раніше OBOZREVATEL зробив добірку трендового взуття на зиму 2019-2020.

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Автор
Марія Дідик Марія Дідик
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