Негайно зніміть це! Топ-5 речей, які втратили свою актуальність

Кожен сезон дизайнери пропонують все нові і нові тренди, які приходять на зміну старим. Тому деякі речі варто замінити на більш актуальні або відкласти на кілька сезонів.

Список головних антитрендів нового модного сезону публікує Marie Claire.

Спортивні поясні сумки

Спортивну поясний сумку слід замінити більш класичними моделями. Можна придивитися до виробів з тканини чи шкіри, які будуть не тільки вміщати найнеобхідніше, але і замінять собою ремінь.

stileo.ua

Мініатюрні окуляри

Замість мініатюрних ретро-окулярів найближчі кілька сезонів будуть користуватися великим попитом окуляри-маски, схожі на лижні. Чим більші вони - тим краще і для стилю, і для здоров'я очей.

ochki.net

Пуховики-ковдри

На зміну подібним пуховикам прийшли, точніше, повернулися з минулого, стьобані пальта і куртки.

Клумба

Джинси скінні

Джинси скінні можна назвати майже класикою, але в цьому сезоні їх краще відкласти подалі і замінити джинсами-бананами, карго або "варенками", які прийшли до нас з 90-х.

stileo.ua

Ппрозорі сумки

У цьому сезоні гарний, але непрактичний тренд на прозорі сумки слід замінити на сумки-хобо, які повертаються в моду прямо з нульових, більш лаконічні моделі, що нагадують футляр, а також міні-сумки.

bazaar.ru

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