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5 грудня • оновлено в 00:07
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"Не впізнати!" Нікітюк ошелешила зміною іміджу на "Ніч Супер Хітів"

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Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників незвичайним луком, який вона підготувала на "Ніч Супер Хітів" на телеканалі "1+1".

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото й відео, продемонструвавши епатажне вбрання (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Вечір в хату", – підписала Нікітюк під фото, на якому позує в темній перуці та ретро-костюмі, копіюючи образ молодої Анжеліки Варум.

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Також телеведуча виконала хіт дружини Леоніда Агутіна "Зимова вишня", який гармонійно виглядав у кадрі з її вбранням.

Леся Нікітюк в образі Анжеліки Варум - "Ніч Супер Хітів"

Леся Нікітюк в образі Анжеліки Варум - "Ніч Супер Хітів"

instagram / lesia_nikituk

Шанувальники оцінили лук Нікітюк, хоча декому здалося, що вона схожа на Едіту П'єху.

"Круто вийшло", "П'єха", "Ого, не впізнати", "Лесю, ти на Едіту П'єху дуже схожа", "Бомба, вогонь", "Який лук, який образ", – відреагували фоловери.

Нікітюк в епатажному образі

Нікітюк в епатажному образі

Сторіс / instagram / lesia_nikituk

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк

Сторіс / instagram / lesia_nikituk

Щоб подивитися відео, скролльте праворуч

"Не впізнати!" Нікітюк ошелешила зміною іміджу на "Ніч Супер Хітів"
"Не впізнати!" Нікітюк ошелешила зміною іміджу на "Ніч Супер Хітів"
"Не впізнати!" Нікітюк ошелешила зміною іміджу на "Ніч Супер Хітів"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальнсті. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію та зробивши щось дивне з обличчям.

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Автор
Дмитро Гриневич
Особа
Леся Никитюк
Місце
Україна
Теги
концерт Новий Рік-2020 Мода музика зміна іміджу фотографии
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