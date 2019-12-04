Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала шанувальників незвичайним луком, який вона підготувала на "Ніч Супер Хітів" на телеканалі "1+1".

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото й відео, продемонструвавши епатажне вбрання (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

"Вечір в хату", – підписала Нікітюк під фото, на якому позує в темній перуці та ретро-костюмі, копіюючи образ молодої Анжеліки Варум.

Також телеведуча виконала хіт дружини Леоніда Агутіна "Зимова вишня", який гармонійно виглядав у кадрі з її вбранням.

Леся Нікітюк в образі Анжеліки Варум - "Ніч Супер Хітів" instagram / lesia_nikituk

Шанувальники оцінили лук Нікітюк, хоча декому здалося, що вона схожа на Едіту П'єху.

"Круто вийшло", "П'єха", "Ого, не впізнати", "Лесю, ти на Едіту П'єху дуже схожа", "Бомба, вогонь", "Який лук, який образ", – відреагували фоловери.

Нікітюк в епатажному образі Сторіс / instagram / lesia_nikituk

Леся Нікітюк Сторіс / instagram / lesia_nikituk

Щоб подивитися відео, скролльте праворуч

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Нікітюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальнсті. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію та зробивши щось дивне з обличчям.

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