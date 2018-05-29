Не стати посміховиськом: які плаття не варто одягати на випускний-2018

Наближається час, коли в більшості українських шкіл відіграє шкільний вальс, а випускники назавжди попрощаються зі своїм учнівським минулим. Тема випускного балу найбільш обговорювана серед дівчат, які прагнуть вибрати незвичайну і гарну сукня, щоб звернути на себе увагу своїх однокласників та гостей свята.

У 2018 року випускні вечори в Україні припадають на 25 травня - 24 червня, так як в країні немає чітко визначеної дати для свята. При цьому, в більшості навчальних закладів випускний у 2018 році відбудеться в суботу, 23 червня. Часу на вибір ідеальної сукні залишається все менше, і головне, в цій нелегкій справі - не одягнути плаття, яке зробить вас посміховиськом, пише Cosmopolitan.

Видання пропонує добірку невдалих варіантів випускних суконь, які явно не допоможуть виглядати стильно і ефектно, так як давно вийшли з моди та виглядають абсолютно безглуздо. Щоб через роки не червоніти за сумнівний наряд, варто відмовитися від наступних прикладів.

Занадто відвертий фасон сукні

bibo.kz

Мода на "голі" сукні дісталася до України не так давно, проте в 2018 році подібні фасони вважаються одним з антитрендів. Вдалі виходи у відвертих вбраннях можна перелічити на пальцях однієї руки, адже вибираючи провокаційне плаття, ви ризикуєте в будь-який момент опинитися в пікантній ситуації і "показати" набагато більше тіла, ніж планували. До того ж, подібні речі підходять тільки для власниць ідеальної фігури.

Неякісний матеріал

Salon Helga

Офіційна частина, ресторан, танці, зустріч світанку і дорога додому - щільну програму будь-якого випускного можна пережити виключно в платті з якісного матеріалу. Спекотна погода та запальні танці можуть стати справжніми тортурами, якщо вибрати вбрання зі штучної тканини, що не пропускає повітря. Також такі речі можуть натирати шкіру, що також принесе величезний дискомфорт.

Занадто офіційне

Relook

Випускний вечір - не економічний форум і не бізнес-зустріч, тому якщо ви не хочете провести його в образі бібліотекаря, відразу ж відмовтеся від типових "офісних"суконь-футлярів, тим більше в нудних, непоказних тонах. Любительки цього фасону можуть звернути увагу на "футляри" яскравих відтінків з більш "грайливими" елементами - наприклад, вирізом на спині або плечах.

"Торт" замість спідниці

Modnaya.org

Кращий спосіб зіпсувати собі випускний - прийти на нього в сукні-"торт" з пишною багатошаровою спідницею. Ви не просто будете виглядати в ній безглуздо і смішно, але й гарантовано проведете вечір сидячи або скромно стоячи в кутку - про веселі танці до ранку в неповороткому вбранні можна забути. Чи варто ще говорити про те, що такі моделі були популярні більше 15 років тому?

Мамине плаття

Cosmopolitan

Ніхто не хоче витрачати на випускну сукню цілий статок, тому деякі випускниці, вирішивши заощадити, звертаються до гардеробу мами. Але не варто забувати про два "підводні камені": по-перше, навіть найкрасивіше і елегантне плаття мами неминуче додасть вам віку, а по-друге, є ризик забруднити або зіпсувати будь-яким іншим способом річ ​​близької людини.

Надмірний декор

Cosmopolitan

Мода на те, щоб одягатися "дорого-багато", благополучно залишилася в гламурних нульових. Тому відразу ж забудьте про вбрання, надмірно "прикрашене" стразами, мереживом, пір'ям і іншим сумнівним декором.

Яскравий колір

Cosmopolitan

Яскраві кольори часто виглядають дешево навіть на речах люксових марок, а ось пастель і чорно-біла гама, навпаки, хороші в будь-якому ціновому сегменті. А крім того, вони куди менш "примхливі" в підборі аксесуарів і взуття. Якщо любите яскраві відтінки - віддайте перевагу класичному червоному, але уникайте яскраво-салатових, рожевих або жовтих суконь, колір яких іноді називають "вирви око".

"Сукня нареченої"

Fashion USA

Здавалося б, дивно вибрати для випускного вечора плаття, що нагадує весільне, але не тут-то було - рік за роком випускниці- "наречені" з'являються на шкільних балах. Такі наряди виглядають недоречно, а ще вони незручні і також можуть додати віку.

Невідповідний розмір

StiliJizni

З якою би ретельністю ви не збирали образ мрії для випускного, плаття не вашого розміру моментально зведе всі старання нанівець. Втім, якщо те саме плаття на пару розмірів більше ніж потрібно, просто слід "підігнати" його по фігурі в будь-якому ательє.

Сукня з корсетом

Odegdaonline

Ще один "привіт" з минулого, цього разу з 90-х - плаття з масивним корсетом. Ще гірше, якщо він прикрашений величезною кількістю стразів або паєток. Просто-напросто забудьте про моделі з корсетом раз і назавжди, якщо не хочете жахатися своїм образом вже через рік після випускного. І так, про такий вибір ви будете шкодувати весь вечір безперервно - зручних корсетів не буває.

Раніше OBOZREVATEL публікував поради та ідеї щодо вибору ідеального сукні на випускний, завдяки яким будь-яка юна модниця зможе виглядати ефектно, стильно і при цьому не відчувати дискомфорт.