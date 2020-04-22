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22 квітня • оновлено в 14:42
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Не робіть так! Топ-5 модних помилок, які видають відсутність смаку

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Будь-яка жінка хоче виглядати привабливо і дорого. Але далеко не всі це вміють. І справа зовсім не в фінансовому вкладенні в гардероб, а в смаку.

Про те, які модні помилки свідчать про наявність поганого смаку – розповіло видання Cosmopolitan.

Окуляри на голові

Окуляри призначені для того, щоб захищати очі від сонця, але ніяк не прикрашати волосся. Якщо ви шукаєте, чим доповнити зачіску, придивіться до обідків або шпильок.

Не робіть так! Топ-5 модних помилок, які видають відсутність смаку

Фото: rambler.ru

Одяг не за розміром

Ще одна часта помилка – одяг, підібраний не за розміром. Причому однаково погано виглядають як занадто маленькі, так і, навпаки, великі моделі. Адже такі речі не тільки підкреслять деякі дрібні недоліки, але й виглядають не надто привабливо.

Не робіть так! Топ-5 модних помилок, які видають відсутність смаку

Фото: cosmo.ru

Спортивні кросівки на кожен день

Сучасна мода допускає поєднання кросівок з діловим костюмом, спідницею або ж сукнею. Але мова йде про повсякденні кросівках, але ніяк не бігові.

Не робіть так! Топ-5 модних помилок, які видають відсутність смаку

Фото: cosmo.ru

Босоніжки на колготки

Босоніжки прийнято носити на босу ногу. Однак багато дівчат продовжують носити їх не по сезону, а, щоб було тепліше, одягають вниз колготки. Стилісти зазначають, що це може надати вбранню нотку несмаку.

Не робіть так! Топ-5 модних помилок, які видають відсутність смаку

Фото: shoes.ua

Біжутерія з коштовностями

З таким набором аксесуарів ваше вбрання буде виглядати дешево. Однак слід запам'ятати: біжутерію потрібно носити з біжутерією, і ні в якому разі не змішувати її, наприклад, з золотом або сріблом.

Не робіть так! Топ-5 модних помилок, які видають відсутність смаку

Фото: cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про моделі взуття, які зіпсують будь-який образ.

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Автор
Крістіна Долматова
Тег
Мода
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