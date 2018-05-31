Любопытство и ощущение новизны - два фактора, которые можно отнести практически к любому человеку, хотя бы косвенно интересующемуся модой и всем, что с этим словом связывают. Сегодня эти два понятия, на самом деле, движут миром.

Уже известно самым разным слоям населения, что понятие "мода" - это не только наши платья, туфли и сумки, но и эмоции, ощущения на грани фола - "модно? не модно? уже не модно? это остромодно?" А дальше? Мы начинаем выстраивать визуальный ряд вокруг себя и сопоставляем его с миром. И он у всех разный, но неуловимо мы чувствуем время, которое фиксируется в памяти благодаря предметному взгляду. У каждого периода есть ярко выраженные приметы - трудно спутать 60-е с 70-и, если вы хоть немного обращали внимание на основные линии силуэтов. По прошествии времени мы все еще видим выверенный, отформатированный образ каждой эпохи.

Откуда в нашей жизни берутся новые веяния? Почему нам хочется перемен? Сколько живут любимые вещи? Сколько живет интерьер? Практически на все это можно ответить одной фразой- мы жаждем эмоций и впечатлений. И живет все ровно столько, пока оно нам интересно и важно. Даже при покупке туфель или дивана мы ощущаем это приятное чувство обладания желанным предметом, ощущаем удовольствие от прикосновения к нему. Все это сопровождается чувством ожидания нового и так во всем - человек всегда хочет эмоций и новых впечатлений, даже готов за это платить! Но дело не только в деньгах - порой и за большие деньги этого не случается. Потому что есть уровень простого потребления и накопления, ради количества и бездумного собирательства лишнего, а есть желание обладать чем-либо с точки зрения искусства жить красиво. И этот взгляд требует уже не только финансового влияния.

Вот в этом случае все совсем по-другому! Теперь ваши желания осознанны и не будут случайными, и эмоциональные причины их осуществления уже совершенно другого порядка. И начинается что-то интереснее, чем просто покупки и мимолетные желания. Есть азарт настоящего охотника за редкостями и единичными экземплярами, есть желание разобраться с цветом как явлением, понять его структуру увидеть неповторимые сочетания. Люди перестают бояться всего нетрадиционного, учатся думать своими мозгами, руководствуясь личными приоритетами и ощущениями. Внезапно всех перестает беспокоить мнение соседей или сослуживцев, а профессионалы своего дела наоборот начинают привлекать ваш интерес.

Новини Жизнь одного платья

Что же происходит потом? В какой-то момент вы понимаете, что из каждодневного быта можно сделать удовольствие, и ваша кухня, например, превратится в семейный очаг. Выпивая утренний кофе вас будет посещать муза, возможно, увлечет декораторское искусство. Хотя у всех по-разному, и главное в этом радость творчества и познания мира и себя. Потому что любимые платья со временем теряют привлекательный вид, стены перекрашиваются, самые вкусные конфеты съедаются и крутые машины вовсе не вечны. Тут мы обнаруживаем, что с нами остались лишь наши чувства и воспоминания об этих всех событиях, людях, которые были с нами, говорили нам чудесные слова, или спорили с нами, или...

В общем, вариантов красочной жизни много. Важно выбирать свой путь и получить удовольствие от каждого дня своей жизни! Осознано и бесповоротно влюбиться, увидеть каждую мелочь и не бояться сделать шаг вперед.