Не одягайтеся так! Названо головні помилки при носінні спідниць

Спідниці важливо вміти правильно поєднувати зі взуттям та іншим одягом. Одна неправильно підібрана деталь може помітно зіпсувати образ.

Про те, яких помилок варто уникати при складанні образів зі спідницею, пише Cosmopolitan.

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Високий каблук

Мініспідниця в поєднанні з хижої шпилькою – може помітно зіпсувати всю картинку. Щоб вбрання не виглядало вульгарним, компенсуйте небезпечну довжину об'ємним верхом. Найпростіший спосіб – накинути на плечі піджак оверсайз-крою.

Колготки + босоніжки

Спідниця в поєднанні з босоніжками та тонкі колготки будуть виглядати нерозумно. Уже з назви взуття зрозуміло, що носити босоніжки слід на голу ногу.

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Довга спідниця + балетки

У такому вбранні можна виглядати значно старшою за свої роки, крім того помітно втратити в зрості.

Тісний верх

Вузька спідниця в поєднанні з кофтою в обтяжку – погана ідея. По-перше, це не зручно, а по-друге, дуже не модно.

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