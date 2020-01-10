Не носіть це! Топ-4 модні помилки, які видають у вас провінціалку

Дуже багато людей люблять говорити, що можна вивести дівчину з села, а ось село з дівчини — ніколи.

Тому, якщо ви не хочете почути подібне на свою адресу, терміново перевірте, чи не робите модних помилок, які говорять про ваш поганий смак. Про це повідомляє "Рамблер".

Золоті каблучки на кожному пальці

Фото: 365woman.ru

Дівчата, які не мають великого доходу, чомусь вважають, що золото зробить зовнішній вигляд "дорогим" і "багатим". Звідси й випливає їхнє бажання підвищити свій статус, одягаючи каблучки майже на кожен палець. Але, за словами видання, це говорить не про статусність, а про провінційність і робить весь зовнішній вигляд "дешевим".

Фейкові сумки

Фото: bagnet.org

Крім того, вважається, що дешева підробка дорогих брендів дає дівчатам бажаний "багатий" статус. Але це зовсім не так! Краще вибрати скромну, але якісну сумку, ніж підроблену річ, яка перетворить вас на пародію.

Мереживо

Фото: SM News

Також за словами видання, мереживо повинне бути під сукнею, а не на ній! Всі ці ажурні вставки доречні для провінційної дискотеки, але не для міського життя, особливо якщо ви дбаєте про стиль та статус.

Китайський трикотаж

Фото: 7choice.net

Якщо не хочете видати в собі відсутність смаку, радять забути й про трикотажі назавжди! Замість синтетичного пуловера з бантами та вирізами вдягніть натуральний в'язаний светр або кардиган. Це виглядатиме справді "дорого".

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