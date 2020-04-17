Не носіть це! Названі головні антитренди літа 2020

Влітку 2020 року модницям точно варто забути про деякі речі в гардеробі, які були в тренді в минулих сезонах.

Про те, який одяг робить ваш образ немодним, пише Cosmopotian.

Рвані джинси

Свого часу рвані джинси були справжнім трендом. Однак їх час вже пройшов. Якщо у вашому гардеробі ще залишилися рвані джинси, то краще замініть їх моделями з потертостями або необробленим краєм.

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Шкіряні легінси

Стилісти запевняють, що шкіра досі залишається в тренді. У даному випадку роль грає крій: замість вузьких легінсів краще купувати штани, які будуть вільно сидіти на фігурі.

womansay.net

Сукня зі спідницею "тюльпан"

Колись сукні та спідниці подібного крою вважалися дуже жіночними й модними. Однак зараз варто відкласти їх на дальню полицю. Сьогодні таке вбрання – ознака несмаку!

cosmo.ru

Джинсові рвані шорти

Про короткі рвані шорти варто забути так само, як і про рвані джинси. Краще замінити їх на бермуди.

cosmo.ru

Баска

Баску полюбило багато модниць за те, що вона допомагала підкреслити талію та прикрити недоліки в області живота. Однак цей елемент одягу вже вийшов з моди. На його зміну прийшла хороша альтернатива – запах.

novate.ru

Комбінезони

У даному випадку мова йде саме про комбінезони з тонких тканин, які вільно висять на тілі. Про них точно потрібно забути!

cosmo.ru

Блуза з відкритими плечима

Подібні блузи робили образ більш жіночним і романтичним, однак у наступному сезоні стилісти рекомендують замінити їх на моделі з глибоким прямокутним вирізом і пишними рукавами.

modnica-shop.com

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