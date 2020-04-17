Не носіть це! Названі головні антитренди літа 2020

Влітку 2020 року модницям точно варто забути про деякі речі в гардеробі, які були в тренді в минулих сезонах.
Про те, який одяг робить ваш образ немодним, пише Cosmopotian.
Рвані джинси
Свого часу рвані джинси були справжнім трендом. Однак їх час вже пройшов. Якщо у вашому гардеробі ще залишилися рвані джинси, то краще замініть їх моделями з потертостями або необробленим краєм.
4happywomen.ru
Шкіряні легінси
Стилісти запевняють, що шкіра досі залишається в тренді. У даному випадку роль грає крій: замість вузьких легінсів краще купувати штани, які будуть вільно сидіти на фігурі.
womansay.net
Сукня зі спідницею "тюльпан"
Колись сукні та спідниці подібного крою вважалися дуже жіночними й модними. Однак зараз варто відкласти їх на дальню полицю. Сьогодні таке вбрання – ознака несмаку!
cosmo.ru
Джинсові рвані шорти
Про короткі рвані шорти варто забути так само, як і про рвані джинси. Краще замінити їх на бермуди.
cosmo.ru
Баска
Баску полюбило багато модниць за те, що вона допомагала підкреслити талію та прикрити недоліки в області живота. Однак цей елемент одягу вже вийшов з моди. На його зміну прийшла хороша альтернатива – запах.
novate.ru
Комбінезони
У даному випадку мова йде саме про комбінезони з тонких тканин, які вільно висять на тілі. Про них точно потрібно забути!
cosmo.ru
Блуза з відкритими плечима
Подібні блузи робили образ більш жіночним і романтичним, однак у наступному сезоні стилісти рекомендують замінити їх на моделі з глибоким прямокутним вирізом і пишними рукавами.
modnica-shop.com
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