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17 квітня • оновлено в 13:49
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Не носіть це! Названі головні антитренди літа 2020

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Влітку 2020 року модницям точно варто забути про деякі речі в гардеробі, які були в тренді в минулих сезонах.

Про те, який одяг робить ваш образ немодним, пише Cosmopotian.

Не носіть це! Названі головні антитренди літа 2020

Рвані джинси

Свого часу рвані джинси були справжнім трендом. Однак їх час вже пройшов. Якщо у вашому гардеробі ще залишилися рвані джинси, то краще замініть їх моделями з потертостями або необробленим краєм.

Не носіть це! Названі головні антитренди літа 2020

4happywomen.ru

Шкіряні легінси

Стилісти запевняють, що шкіра досі залишається в тренді. У даному випадку роль грає крій: замість вузьких легінсів краще купувати штани, які будуть вільно сидіти на фігурі.

Не носіть це! Названі головні антитренди літа 2020

womansay.net

Сукня зі спідницею "тюльпан"

Колись сукні та спідниці подібного крою вважалися дуже жіночними й модними. Однак зараз варто відкласти їх на дальню полицю. Сьогодні таке вбрання – ознака несмаку!

Не носіть це! Названі головні антитренди літа 2020

cosmo.ru

Джинсові рвані шорти

Про короткі рвані шорти варто забути так само, як і про рвані джинси. Краще замінити їх на бермуди.

Не носіть це! Названі головні антитренди літа 2020

cosmo.ru

Баска

Баску полюбило багато модниць за те, що вона допомагала підкреслити талію та прикрити недоліки в області живота. Однак цей елемент одягу вже вийшов з моди. На його зміну прийшла хороша альтернатива – запах.

Не носіть це! Названі головні антитренди літа 2020

novate.ru

Комбінезони

У даному випадку мова йде саме про комбінезони з тонких тканин, які вільно висять на тілі. Про них точно потрібно забути!

Не носіть це! Названі головні антитренди літа 2020

cosmo.ru

Блуза з відкритими плечима

Подібні блузи робили образ більш жіночним і романтичним, однак у наступному сезоні стилісти рекомендують замінити їх на моделі з глибоким прямокутним вирізом і пишними рукавами.

Не носіть це! Названі головні антитренди літа 2020

modnica-shop.com

Раніше OBOZREVATEL підготував добірку найбільш трендових сумок на весну 2020.

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Автор
Анна Міхно
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