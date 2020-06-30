Не носіть це! 4 безглузді сумки, які видають у вас провінціалку
Один неправильний аксесуар може звести нанівець всі ваші старання. Наприклад, сумка! Адже без неї не виходить з дому жодна модниця.
У зв'язку з цим "Рамблер" розповів, які моделі застаріли й видають в жінках "провінціалку".
Клатч-конверт з вишивкою
За словами експертів, така модель сумки не вписується в буденний образ і візуально здешевлює його. Вони зазначили, що краще залишити клатч-конверт з вишивкою для тематичної фотосесії на березі океану, а свій образ доповнити більш класичною моделлю.
Баул через плече
Велику м'яку сумку з довгою ручкою стилісти називають "мішком бродяги". Адже якщо скласти в неї купу речей, то вона буде виглядати неохайно і безглуздо. За словами експертів, краще відмовитися від безформної сумки на користь структурованої моделі.
Сумка іронічної форми
Сумка у вигляді мордочки собачки, кішечки або лисички – прекрасний подарунок для тінейджера, але їй не місце в гардеробі елегантної жінки. Експерти зазначають, що така модель буде говорити навколишнім про ваш поганий смак і про те, що ви безнадійно застрягли в дитинстві.
Кросбоді з перфорацією
Зараз сумка з дірочками викликає швидше здивування, ніж захват. Так що, якщо ви під час карантину відкопали перфоровану сумку на далекій полиці шафи, то краще відкладіть її до кращих часів.
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