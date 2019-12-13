Не вдягайте це! Як не зганьбитися вбранням на Новий рік-2020

Зовсім скоро почнуться новорічні свята і в компаніях будуть влаштовувати пишні гуляння. Так, багато дівчат захочуть вразити всіх колег своїми образами і вбраннями, але не всім це вдасться.
Щоб не зганьбитися на новорічному корпоративі необхідно правильно підібрати одяг. OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися про те, що точно не варто купувати на свято.
Обтягувальні сукні з глибоким декольте
Навіть якщо ви володієте ідеальними формами, пишними грудьми і красивими стегнами – вдягнути подібне плаття, щонайменше, поганий тон. Не потрібно демонструвати всім свою сексуальність і виставляти на показ все, чим вас нагородила природа.
Сукня-футляр з атласу
Таке вбрання, звісно, зможе підкреслити всі ваші переваги і не матиме вульгарний вигляд, але обов'язково додасть вам віку. Крім того, атлас – дуже складний матеріал, і він має бути виключно дорогим. Дешевий атлас – це затяжки та нерівні шви, які зіпсують вам відпочинок.
Сукня з басками
Баска – це елемент давно застарілий і немодний, про який стилісти рекомендують забути і відмовитися від суконь і спідниць з цим елементом декору.
Спідниця-пачка
Однозначний антитренд будь-якого новорічного корпоративу – це спідниці-пачки. Вони так припали до вподоби дівчатам кілька сезонів тому, що вони досі не можуть від них позбутися і вдягають за найменшої нагоди. Замініть її спідницею-олівецем.
Сукня-бандаж
Про бандажні сукні з еластичних матеріалів варто забути. Для повсякденного життя такий варіант не дуже пасує, а через щільність матеріалу і приталені силуети розслабитися на корпоративі в такому навряд чи вдасться.
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