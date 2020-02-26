Не можна носити після 40 років: названо топ-5 речей. Фото

Якщо ви раніше любили носити короткі спідниці, приталений одяг і все те, що тільки підкреслювало фігуру, то вже в 40 років варто задуматися над своїм гардеробом.

Про список речей, які потрібно негайно викинути зі свого гардероба – розповів "Рамблер Женский".

Фото: aif.ru

Приталений одяг

Небагато людей мають ідеальну фігуру після свого 40-річчя, і носіння такого одягу тільки підкреслить ці недоліки. Тому стилісти радять вибирати вбрання вільнішого крою.

Фото: pinterest.com

Кислотні кольори

Кислотний одяг для жінок старше 40 років тільки продемонструє поганий смак і відчайдушне бажання виглядати молодше. Розумніше в такому віці вибрати спокійніші кольори.

Фото: oskelly.ru

Квіткові принти

Сукні та спідниці з квітковим принтом більше підійдуть для маленьких дівчаток, ніж для жінок. Тим більше, такий принт може візуально додати об`єми.

Фото: stylish.in.ua

Громіздкі прикраси

Більшість масивних аксесуарів виглядатимуть в образі жінки дешевою біжутерією. Тому краще робити ставку на простоту і мінімалізм.

Фото: info.oxo.ua

Синтетичні тканини

Після 40 років жінкам варто серйозно задуматися про своє здоров'я і вибирати одяг з натуральних тканин, таких як бавовна або льон.

Фото: joom.com

Раніше OBOZREVATEL підготував топ-5 крутих речей, які стилісти не радять носити після 30 років.

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