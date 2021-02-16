Названо тренди весни-2021, які можна носити вже зараз

Новий сезон обіцяє чимало свіжих і сміливих стилістичних рішень, кольорів та фактур. При цьому зовсім не обов'язково чекати календарного початку весни – деякі тенденції можна впроваджувати у свій гардероб прямо зараз.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про 5 наймодніших речах весни 2021, які можна носити й взимку. Вони зроблять ваш образ незабутнім.

Джинсовий total look

Денім вже давно став універсальним матеріалом, але кожен сезон дизайнери придумують все нові варіації, як його носити. Цієї весни буде модно створювати total-луки з деніму, а також вибирати оригінальні джинсові речі, наприклад, кімоно, або довгу сукню з жилеткою.

Джинсовий total look elle.ua

Джинсовий total look pinterest.com

Легкий трикотаж

Якщо у вашому гардеробі вже є затишний трикотажний костюм, кілька топів і кардиган, не поспішайте ховати їх. У теплому сезоні 2021 року в тренді буде все те ж саме, що і в минулому.

Трикотажний костюм cosmo.com

Трикотажний костюм cosmo.com

Широкі джинси

Цю модель взимку можна поєднувати з масивними черевиками й дутими куртками, а також з черевиками на підборах і теплим пальтом.

широкі джинси cosmo.com

широкі джинси news-intime.ru

Топи-корсети

Ця річ буде на піку популярності навесні 2021 року, проте її можна носити вже зараз. Так, наприклад, топи-корсети можна поєднувати з джинсами й кардиганом. Або ж носити як окремий предмет гардеробу під теплу куртку.

Топи-корсети cosmo.com

Топи-корсети cosmo.com

Яскравий кольоровий джемпер

Яскравий кольоровий джемпер cosmo.com

Яскравий кольоровий джемпер cosmo.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, як і з чим носити водолазку у 2021 році.