Названо тренди весни-2021, які можна носити вже зараз

Новий сезон обіцяє чимало свіжих і сміливих стилістичних рішень, кольорів та фактур. При цьому зовсім не обов'язково чекати календарного початку весни – деякі тенденції можна впроваджувати у свій гардероб прямо зараз.

У зв'язку з цим OBOZREVATEL розповість про 5 наймодніших речах весни 2021, які можна носити й взимку. Вони зроблять ваш образ незабутнім.

Денім вже давно став універсальним матеріалом, але кожен сезон дизайнери придумують все нові варіації, як його носити. Цієї весни буде модно створювати total-луки з деніму, а також вибирати оригінальні джинсові речі, наприклад, кімоно, або довгу сукню з жилеткою.

Якщо у вашому гардеробі вже є затишний трикотажний костюм, кілька топів і кардиган, не поспішайте ховати їх. У теплому сезоні 2021 року в тренді буде все те ж саме, що і в минулому.

Цю модель взимку можна поєднувати з масивними черевиками й дутими куртками, а також з черевиками на підборах і теплим пальтом.

Ця річ буде на піку популярності навесні 2021 року, проте її можна носити вже зараз. Так, наприклад, топи-корсети можна поєднувати з джинсами й кардиганом. Або ж носити як окремий предмет гардеробу під теплу куртку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан розповів, як і з чим носити водолазку у 2021 році.