Названо тренди цієї осені, які будуть актуальні до 2021 року

У кожної жінки в гардеробі має бути одяг, який буде актуальним не один рік і зможе прекрасно поєднуватися з іншими речами.

У зв'язку з цим видання "Рамблер Женский" розповіло про 4 модні тренди осені-2020 року, які будуть актуальні до 2021 року.

Спідниця з драпіруванням

У цьому сезоні дизайнери представили витончені спідниці з драпіровками з шовку і костюмної тканини. Дана модель довгий час буде мати дорогий та стильний вигляд, тому варто мати таку річ у своєму гардеробі.

vogue.ua

До речі, експерти радять поєднувати спідницю з драпіровкою з однотонним базовим верхом, щоб додатково підкреслити цікавий крій. Також свій образ можна доповнити елегантними черевиками на підборах.

status-fashion.com

Шкіряна сукня

Ультрамодними в осінньому сезоні 2020 року будуть й шкіряні сукні. Ви можете обрати оригінальне стильне міні або ж модель розміру максі. Зазначимо, що наймоднішими відтінками шкіряних суконь будуть чорний, білий, бордовий, гірчичний і коричневі тони.

bazaar.ru

pinterest.com

Кардиган фактурної в'язки

Також трендовими в осінньому сезоні будуть об'ємні кардигани в косичку. Їх слід поєднувати з сукнею-тунікою і доповнити стильними чобітьми-трубами.

harpersbazaar.de

pinterest.com

Укорочена дублянка

Дублянка стала королевою подіуму. Укорочена модель круто виглядає з трикотажними сукнями й ботильйони-шкарпетками, а подовжена відмінно підійде до спідниць міді та брючних костюмів. Дизайнери зазначають, що даний варіант верхнього одягу буде на піку популярності до 2021 року.

brightside.me

livemaster.ru

Раніше OBOZREVATEL розповів про те, який верхній одяг буде популярним восени 2020 року.