Плюс 10 років: названо топ-6 помилок в стилі, які нещадно старять

Бажання виглядати молодо і свіжо притаманне будь-якій жінці. Але є кілька деталей, які здатні візуально зістарити образ.

Про те, яких помилок не допускати, щоб не виглядати старше за свій вік – розповів Cosmopolitan.

Чорне з голови до ніг

Всі люблять час від часу одягтися у все чорне, але з віком цю звичку краще залишити в минулому. Адже, як зазначають експерти, таке вбрання може зістарити образ. Розбавте його аксесуаром контрастного кольору – шовковим шарфом або брошкою-квіткою.

Фото: sonyakaramazova.com

Занадто тонкі брови

Брови "ниточкою" – це не тільки не модно, це ще й ознака віку. Експерти радять відростити волоски та навчиться підмальовувати брови олівцем так, щоб вони виглядали природно.

Фото: visazhist.ru

Січені кінчики волосся

Кінчики волосся також рекомендується час від часу підрізати, інакше зачіска буде виглядати недоглянутою. До речі, зафарбовувати сивину зовсім не обов'язково, зараз її не ховають навіть молоді жінки. Це не тільки виклик, але й модний тренд.

Фото: cosmo.ru

Масивні пластикові прикраси

Що стосується біжутерії, то не варто купувати великі пластикові сережки, браслети або підвіски, особливо неонового кольору. Такі аксесуари роблять образ дешевим і видають вік.

Фото: cosmo.ru

Сухі руки

Також вважається, що вік жінки можна визначити по її руках. Саме тому дуже важливо доглядати за шкірою кистей. Купіть собі хороший зволожувальний крем для рук і наносьте його протягом дня.

Фото: superladies.ru

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