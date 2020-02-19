Головна Новини
19 лютого • оновлено в 12:28
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Мода

Плюс 10 років: названо топ-6 помилок в стилі, які нещадно старять

2.1т
Читати матеріал російською

Бажання виглядати молодо і свіжо притаманне будь-якій жінці. Але є кілька деталей, які здатні візуально зістарити образ.

Про те, яких помилок не допускати, щоб не виглядати старше за свій вік – розповів Cosmopolitan.

Чорне з голови до ніг

Всі люблять час від часу одягтися у все чорне, але з віком цю звичку краще залишити в минулому. Адже, як зазначають експерти, таке вбрання може зістарити образ. Розбавте його аксесуаром контрастного кольору – шовковим шарфом або брошкою-квіткою.

Названо топ-6 помилок в стилі, які старять

Фото: sonyakaramazova.com

Новини
Названо стрижки, які ніколи не вийдуть з моди: топ-5

Занадто тонкі брови

Брови "ниточкою" – це не тільки не модно, це ще й ознака віку. Експерти радять відростити волоски та навчиться підмальовувати брови олівцем так, щоб вони виглядали природно.

Названо топ-6 помилок в стилі, які старять

Фото: visazhist.ru

Січені кінчики волосся

Кінчики волосся також рекомендується час від часу підрізати, інакше зачіска буде виглядати недоглянутою. До речі, зафарбовувати сивину зовсім не обов'язково, зараз її не ховають навіть молоді жінки. Це не тільки виклик, але й модний тренд.

Названо топ-6 помилок в стилі, які старять

Фото: cosmo.ru

Масивні пластикові прикраси

Що стосується біжутерії, то не варто купувати великі пластикові сережки, браслети або підвіски, особливо неонового кольору. Такі аксесуари роблять образ дешевим і видають вік.

Названо топ-6 помилок в стилі, які старять

Фото: cosmo.ru

Сухі руки

Також вважається, що вік жінки можна визначити по її руках. Саме тому дуже важливо доглядати за шкірою кистей. Купіть собі хороший зволожувальний крем для рук і наносьте його протягом дня.

Названо топ-6 помилок в стилі, які старять

Фото: superladies.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомив, від якої верхнього одягу потрібно позбутися взимку, оскільки це не модно.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Крістіна Долматова
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги