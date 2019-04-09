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Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

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Головним аксесуаром будь-якої модниці є сумочка, яка робить образ цілісним і доповненим.

Так, у цьому сезоні модні експерти виділили п'ять найпопулярніших сумок, які обіцяють бути головними трендами 2019 року, повідомляє Di Lei.

1. Сумка з крокодилячої шкіри

Цей модний тренд полюбиться модницям, які люблять виділятися. Так, сумка з крокодилячої шкіри, ідеально підійде для елегантного вечора. Але, не варто забувати, що ця річ є досить яскравим акцентом образу, і тому вимагає особливої уваги під час вибору вбрання.

Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

Фото: vogue.ru

Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

Фото: vogue.ru

2. Поясна сумка

Поясні сумки — гарячий тренд не тільки поточного, але і майбутніх сезонів. Цей аксесуар дуже практичний, оскільки через кріплення на поясі руки завжди вільні, а розміри самої сумочки дозволять взяти лише найнеобхідніше. Зазначається, що в новому сезоні особливо актуальними будуть сумки в класичних коричневих і чорних кольорах.

Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

Фото: pinterest

Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

Фото: pinterest

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3. Сумка-відро

Сумка-відро — стане головним акцентом у будь-якому вашому образі. Вона виглядає дуже оригінально, але при цьому досить лаконічно. Ви зможете брати її з собою не тільки на модну вечірку, але і на роботу. Також попри свій невеликий розмір, сумочка досить містка.

Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

Фото: mylitta.ru

Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

Фото: mylitta.ru

4. Сумка з гладенької шкіри

Також однією з найбажаніших в цьому сезоні стане сумка з гладенької шкіри. Вона ідеально підійде для тих, хто не хоче відмовлятися від елегантного і витонченого стилю навіть при денному світлі.

Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

Фото: armani.com

Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

Фото: armani.com

5. Міні-сумка

Міні-сумка не залишить байдужим нікого. Цей елемент вашого образу стане яскравим акцентом і без сумніву приверне увагу подружок.

Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

Фото: wmj.ru/moda

Названо топ-5 наймодніших сумок 2019 року

Фото: mytheresa.com

Раніше OBOZREVATEL підбив підсумки Ukrainian Fashion Week 2019/2020 і вибрав найяскравіші тренди, які будуть найпопулярнішими в наступному осінньо-зимовому сезоні.

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