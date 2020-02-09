Названо стрижки, які ніколи не вийдуть з моди: топ-5

Існує п'ять універсальних і дуже стильних стрижок, які не вийдуть з моди ніколи. Крім того, вони пасуватимуть жінкам будь-якого віку.

Про те, на які стрижки слід звернути увагу, щоб бути в тренді пише Cosmopolitan.

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Класичний боб

Практична і стильна стрижка, яка личить усім без винятку, але особливо дівчатам із прямим волоссям. Крім того, її легко укладати.

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Довгий каскад

Стрижка, яка не здає позицій ще з 90-х, злегка видозмінилася – її рівні тепер менш виражені й починаються не біля обличчя.

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Повітряний чубчик

Грайливий і повітряний чубчик, як у Дакоти Джонсон, Сьюкі Вотерхаус і Зендаї. Дівчатам з кучерями він теж дуже до лиця.

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Лонг-боб

Подовжена версія класичного бобу сподобається тим, хто побоюється занадто короткої довжини волосся, а також тим, хто любить експериментувати з укладанням.

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Піксі

Піксі може візуально омолодити будь-яке обличчя. Власниці рельєфних скул точно повинні звернути увагу на цю стрижку.

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