Названо речі з жіночого гардеробу, які відштовхують чоловіків. Фото

Кожна жінка так чи інакше стежить за модою, щоб завжди виглядати стильно і привабливо. Однак, чоловікам припадають до душі не всі тренди.

Про те, які елементи жіночого одягу відштовхують чоловіків – розповів "Рамблер Жіночий".

Шаровари або банани однаково не подобаються чоловікам. Вони вважають, що такі штани потворно виглядають на будь-якій дівчині, навіть дуже стрункій.

Здавалося б, дуже жіночна річ. Однак не всі чоловікам подобається богемний або етнічний стиль. Деяким такі спідниці й зовсім здаються циганськими. До того ж така модель непрактична під час прогулянки.

Багато дівчат люблять уги за практичність і комфорт. Однак чоловіки вважають, що така модель взуття просто спотворює жіночі ноги.

У список антисексуального та відразливого одягу також потрапили й мініспідниці. Чоловікам просто незрозуміло, що ж це за річ, яка взагалі нічого не прикриває!

Також чоловіки з нерозумінням ставляться до іншої крайності – рваних джинсів та одягу, який виглядає підкреслено недбало. Так що, якщо ваш хлопець не шанувальник стилю гранж – не варто випробовувати його почуття смаку.

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