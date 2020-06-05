Названо речі, які зіпсують будь-який образ
Навіть найкрасивіший і яскравий образ може зіпсувати всього одна деталь або один елемент гардероба.
Про те, від якого одягу краще відмовитися, пише видання Cosmopolitan.
Ультракороткі шорти
Дуже короткі шорти, хоч і демонструють красу сідниць і ніг, проте виглядають надто вульгарно. Зверніть увагу на куди більш доречні шорти, тим більше, що вони не менш ефектно виглядатимуть на стрункому тілі.
Тонкі білі штани
Самі по собі білі штани не становлять небезпеки, якщо вони зшиті з якісного матеріалу. А ось моделі з тонких тканин - підкреслять не тільки смужки нижньої білизни, але і кожен недолік фігури.
Легінси
Легінси - один з найпідступніших елементів жіночого гардеробу. Облягаюча тканина лише сильніше підкреслює найменші нерівності на шкірі.
Високі підбори
Влітку краще вибирати зручне взуття, в якому буде зручно і не жарко.
Рвані джинси
Рвані джинси вже давно вийшли з моди, так що, краще відкласти їх на дальню полицю до кращих часів.
Плоскі сандалі
Взуття на абсолютно плоскій підошві шкодить здоров'ю - регулярна носка може привести до болів в ногах і спині, пошкоджень гомілки, плоскостопості, а також ряду хронічних захворювань, що вимагають тривалого лікування.
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