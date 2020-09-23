Названо речі, які видадуть відсутність смаку і зіпсують будь-який образ. фото

Навіть найкрасивіший та найяскравіший образ може зіпсувати всього одна деталь або один елемент гардероба. Тому у 2020 році слід перебрати свої речі та позбутися тих, які давно вийшли з моди.

Про 5 ознак одягу, який вже застарів, та зіпсує будь-який образ, пише видання "Рамблер Женский".

Кофта з латками на ліктях

Покликані додати невимушеності кежуал образу латки на рукавах у 2020 році виглядають занадто дивно і неохайно. Краще робити акцент на великому візерунку, V-подібному вирізі або цікавому поєднанні, яке підійде всім, якщо хочеться створити оригінальний образ.

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Кофта з розкльошеними рукавами

Кльош на рукавах кофт був популярний років п'ять тому, але у 2020 році – це ознака застарілої та нестильної моделі. Краще віддати перевагу актуальному в цьому сезоні єпископському рукаву – широкому, з гумкою в районі кисті рук.

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Комбінація з мереживом

Пришитий шматок мережива до кофти або сукні виглядає безглуздо та видає відсутність смаку. Щоб виглядати по-справжньому елегантно та сучасно, вибирайте трендові у 2020 році моделі, які повністю складаються з даної тканини.

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Коротка довжина

Мінікофта до талії, та ще й з укороченими рукавами, зробить безглуздим будь-який аутфіт. Вона візуально ріже фігуру навпіл та повнить. Тому варто відкласти її на дальню полицю до кращих часів.

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Прозора кофта

Така кофта вовни, що просвічується, зробить ваш образ вульгарним та дешевим. Тому краще у 2020 віддавати перевагу щільним в'язаним моделям.

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