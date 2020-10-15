Названо речі, які повинні бути в гардеробі кожної жінки

Кожна жінка повинна мати у своєму гардеробі щонайменше п'ять пар джинсів, сім джемперів, чотири спідниці, дві пари спортивних штанів і десять футболок.

Так, у Великобританії провели опитування, в якому взяли участь 2000 покупців The Centre: mk у віці від 25 до 34 років, пише The Sun.

Виявилося, що через пандемію коронавірусу та дистанційної роботи жінки частіше почали купляти зручний домашній одяг. За словами співробітниці компанії Кім Пріст, тепер "верхня частина образу завжди повинна бути готова до бесіди по відеозв'язку", а нижня залишається максимально комфортною.

"Через новий спосіб життя ми почали збирати капсульні колекції одягу, комбінуючи нові речі з уже наявною в шафі класикою на зразок джинсів і блейзерів", – прокоментувала вона.

Так, тепер більшість опитаних жінок не збирається купувати туфлі на підборах. Водночас 25% учасниць дослідження заявили, що краще придбають нову пару кросівок. Крім цього, з'ясувалося, що три з десяти хотіли б купити більше светрів, ніж вони мали минулого року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше український дизайнер Андре Тан порадив не обирати жінкам після 40 років світлі відтінки білого та гірчичного кольорів, а також розповів, із чим не варто поєднувати рожевий.