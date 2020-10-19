Названо речі, які не можна носити жінкам після 40 років. Фото

Багато жінок часто припускаються помилок у виборі гардеробу, особливо це актуально для дам після 40 років. Нерідко їхні вбрання виглядають безглуздо і зовсім не за віком.

У зв'язку з цим видання "Рамблер" розповіло, які речі можна носити жінкам після 40 років, щоб не виглядати смішно.

Обтислий топ

Обтислі речі вважаються антитрендом в будь-якому віці, але на зрілій жінки вони виглядають ще більш дивно та вульгарно. Тому модні експерти радять жінкам після 40 років вибирати більш комфортний одяг, що підкреслює достоїнства фігури, і приховує недоліки.

Штани з низькою посадкою

Штани з низькою посадкою зіпсують образ будь-якої жінки, а ще візуально укоротять ноги. Мода на занижену талію пройшла ще у 2000-х, тому жінкам слід звернути увагу на більш трендові моделі. Наприклад, придбати собі популярні у 2020 році джинси кльош, або ж mom джинси.

Бейсболка

Цей головний убір асоціюється більше з підлітками. Тому, якщо ви не готові відмовлятися від бейсболок, то краще їх одягати тільки на відпочинок на природі, або ж на прогулянку.

Коротка сукня

Ще один предмет одягу, якому не місце в гардеробі впевненої жінки. Коротка сукня з пишними воланами, безсумнівно, зайвий спосіб продемонструвати стрункі ноги. Вона зробить ваш образ вульгарним і безглуздим.

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