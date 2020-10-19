Названо речі, які не можна носити жінкам після 40 років. Фото

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Мода
3,2 т.
Названо речі, які не можна носити жінкам після 40 років

Багато жінок часто припускаються помилок у виборі гардеробу, особливо це актуально для дам після 40 років. Нерідко їхні вбрання виглядають безглуздо і зовсім не за віком.

У зв'язку з цим видання "Рамблер" розповіло, які речі можна носити жінкам після 40 років, щоб не виглядати смішно.

Обтислий топ

Обтислі речі вважаються антитрендом в будь-якому віці, але на зрілій жінки вони виглядають ще більш дивно та вульгарно. Тому модні експерти радять жінкам після 40 років вибирати більш комфортний одяг, що підкреслює достоїнства фігури, і приховує недоліки.

Названо речі, які не можна носити жінкам після 40 років. Фото

Штани з низькою посадкою

Штани з низькою посадкою зіпсують образ будь-якої жінки, а ще візуально укоротять ноги. Мода на занижену талію пройшла ще у 2000-х, тому жінкам слід звернути увагу на більш трендові моделі. Наприклад, придбати собі популярні у 2020 році джинси кльош, або ж mom джинси.

Названо речі, які не можна носити жінкам після 40 років. Фото

Бейсболка

Цей головний убір асоціюється більше з підлітками. Тому, якщо ви не готові відмовлятися від бейсболок, то краще їх одягати тільки на відпочинок на природі, або ж на прогулянку.

Названо речі, які не можна носити жінкам після 40 років. Фото

Коротка сукня

Ще один предмет одягу, якому не місце в гардеробі впевненої жінки. Коротка сукня з пишними воланами, безсумнівно, зайвий спосіб продемонструвати стрункі ноги. Вона зробить ваш образ вульгарним і безглуздим.

Названо речі, які не можна носити жінкам після 40 років. Фото

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Мода