Названо популярні речі з СРСР, які несподівано повернулися в моду

Незважаючи на те, що в світі моди щодня з'являється багато новинок, а кутюр'є і впливові fashion-блогери не перестають дивувати модниць, старі тенденції знову стають актуальними.

Навіть якщо їм вже не один десяток років, як-от, наприклад, речі з часів Радянського Союзу. Добірку з 15 таких, які повернулися в моду нині, склало AdMe.ru.

Гумові чоботи

Гумові чоботи

У СРСР рідко жінка обходилася без цього практичного взуття. Сьогодні ж тренд на зручність і комфорт породив нову хвилю інтересу до гумових чобіт. Тому багато брендів пропонують широкий асортимент різних моделей із сучасних матеріалів.

Шапка-вушанка

Шапка-вушанка

Таку хутряну шапку носили багато як молодих дівчат, так і зрілих радянських жінок. Сьогодні ж інтерес до цього м'якому і теплого головного убору знову повернувся.

Макраме

Макраме

У радянський час така техніка в'язання користувалася великою популярністю,тож випуски журналу Burda з відповідними схемами розкуповували охоче. Зараз речі з макраме знову стали модними: ажурні в'язані сукні і топи тепер – хіт світових подіумів.

Сумки-кошики

Сумки-кошики

Пластикові сумки з перфорацією були дуже поширені в СРСР. Нині тренд підхопили сучасні бренди. Схожі моделі, часом і з інших матеріалів – шкіра чи шкірзам – сьогодні часто можна зустріти в модних колекціях.

Шапка-кубанка

Шапка-кубанка

Радянські жінки полюбляли носити об'ємні хутряні шапки. На подібні моделі, які були широко поширені у СРСР, зараз звернули увагу європейські кутюр'є.

Дублянки з СРСР весь час повертаються в моду

Дублянка

У Радянському Союзі, певно, не було жодної людини, яка б не чула про дублянки: їх носили і жінки, й чоловіки. Зараз куртки і пальта з овчини, натуральної або штучної, знову повертаються в моду.

Відкладні комірці в блузках і сукнях

Відкладні комірці

У СРСР модниці любили носити сукні та блузи з відкладними комірцями у будні та святкові дні. Нині ця деталь в одязі знову актуальна і користується популярністю у європейських жінок.

Тілогрійки знову в моді

Тілогрійка

Тілогрійка (чи просто куфайка) була незамінним супутником радянських жінок для походів "на картоплю" і зимових занять спортом. А ось сьогодні ця практична, хоч для декого і надто буденна річ, стала актуальним модним трендом.

Хустка з квітковим візерунком

Хустка з квітковим візерунком

Цей старовинний аксесуар отримав на Заході милу назву "бабуся". Але, як підказують сучасні тренди, він підійде і юним дівчатам.

Килими на стінах повернулися в моду

Килими на стінах

Певно, у багатьох залишилося декілька фото з часів СРСР, де родина зображена на фоні настінного килима. Ця знакова річ зараз знову входить у моду: особливо популярні невеликі килимки.

Речі "в ялинку" популярні і сьогодні

Речі "в ялинку"

Пальто з геометричним візерунком у вигляді трикутників були широко поширені в СРСР. Нині цей принт став стильним і отримав друге життя: його використовують також і для оформлення інтер'єрів.

Килимові сумки стали брендом

Килимові сумки

Багато розшиті сумки різних форм і розмірів були в пошані у радянських жінок. Килимові ж нині переживають друге народження на хвилі інтересу до бохо, як і, до прикладу, сумки в кліку.

Лофери зі шкарпетками

Лофери зі шкарпетками

Героїня Ірини Муравйової у радянському фільмі "Карнавал" задала ошатний і практичний тренд: класичні черевики в англійському стилі в поєднанні зі шкарпетками. Сьогодні це одна з провідних модних тенденцій, хоча зі шкарпетками тепер взувають і туфлі, і босоніжки на підборах.

Водолазку можна носити з сарафаном, як в СРСР

Водолазка з сарафаном

Таке поєднання одягу в СРСР можна було спостерігати на кіноекранах і в звичайному житті. Під сарафани зі щільної тканини одягали гладкі, мереживні чи в’язані водолазки. Нині цей вінтажний тренд підхопили європейські модниці.

Авоська з СРСР – популярна екосумки

Авоська

У Радянському Союзі без авоськи не обходився жоден похід до магазину за продуктами. Сьогодні ця корисна річ знову активно використовується в повсякденному побуті. Такі зручні торбинки додали до свого асортименту багато екологічних брендів.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, як одягалася молодь у СРСР. За часів радянського дефіциту не у всіх молодих людей виходило одягатися за останнім писком моди – більшість не могли дозволити собі придбати імпортні товари і ходили в однаковому одязі.