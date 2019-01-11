Названо перший модний тренд 2019 року

Американське видання Vogue проаналізувало Instagram-акаунти знаменитостей і фешн-блогерів і виявило перший модний тренд 2019 року.

Як повідомляє видання, популярні у 1990-х кислотні відтінки можуть стати головними кольорами у новому році. Так, знаменита американська модель, молодша сестра Кім Кардаш'ян Кендалл Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram фотографії в одязі і прикрасах неонового зеленого кольору.

Також її молодша сестра, модель і підприємниця Кайлі Дженнер на початку року показала підписникам зміни у своїй зовнішності. Зірка пофарбувала волосся у блакитний відтінок індиго.

Новини Названі головні тренди модного одягу на 2019 рік

Тенденцію підтримали і японські близнючки з поп-дуету Amiaya: сестри перефарбувалися в кислотно-рожевий колір.

Їх приклад наслідувала і американська хіп-хоп-співачка Cardi B.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський інтернет-сервіс Pinterest перерахував головні жіночі б'юті-тренди 2019 року. Так, найпопулярнішими зачісками стануть короткий чубчик до брів, а також фарбування волосся у лілові та сріблясті відтінки.

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